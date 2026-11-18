Las centrales obreras y organizaciones sindicales convocaron para este miércoles 19 de noviembre una jornada de paro nacional con la que buscan rechazar el proyecto de ley de rescate económico, al considerar que contempla nuevos impuestos que afectarían principalmente a los trabajadores, la clase media y los sectores de menores ingresos.

En Bucaramanga, la movilización comenzará a las 10:00 de la mañana en el sector de la Puerta del Sol. Desde allí, los manifestantes tomarán la carrera 27 hasta llegar a la calle 36 y continuarán hacia la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, donde está previsto el punto de llegada.

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Jorge Enrique Cortés, directivo nacional de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), invitó a los ciudadanos a participar en la jornada y cuestionó los efectos que, según dijo, tendría la propuesta tributaria sobre los hogares y las pequeñas empresas.

"Queremos invitarlos a todos para que se movilicen, no solo por el problema del IVA que le generaría más hambre a este país, sino porque está imponiendo impuestos a las personas que ganen hasta de tres salarios mínimos en adelante. Eso significa que entrarían a declarar renta muchos colombianos pobres, pero además les baja los impuestos a las multinacionales y pone impuestos a las pequeñas y medianas empresas. Esto es injusto y va en contra de los trabajadores más pobres de este país", señaló.



Por su parte, Raúl Hernández, presidente de la CUT en Santander, aseguró que la principal razón de la protesta es rechazar el proyecto de ley de rescate económico.

"Este paro tiene como objetivo rechazar enfáticamente el proyecto de ley llamado de rescate económico, que no es más que una mega reforma tributaria que descarga el peso con más impuestos sobre los hombros de la clase trabajadora, de la clase media y de los sectores menos favorecidos de la sociedad", manifestó.

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A las razones económicas se suman otros reclamos frente a las políticas del Gobierno nacional. Wilson Ferrer, fiscal de la CUT Santander, indicó que la jornada también busca expresar inconformidad con los compromisos que, según los sindicatos, no se han cumplido.

Desde el sector universitario, Eugenio Cueto, representante de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU) de la UIS, respaldó la convocatoria y advirtió sobre las dificultades presupuestales que enfrentan las instituciones de educación superior.

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"En el sector universitario, este año muchas universidades van a dejar de recibir una cantidad importante de su presupuesto, lo cual va a crear un hueco financiero que va a hacer muy difícil el cierre financiero del año", explicó.

Seguridad durante la movilización

Frente a la jornada de protesta, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, informó que se realizó un Consejo de Seguridad con las autoridades para coordinar las medidas de acompañamiento y garantizar el desarrollo de la movilización.

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El mandatario aseguró que se respetará el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que habrá intervención de las autoridades ante posibles hechos de vandalismo o situaciones que pongan en riesgo a la ciudadanía.

"Culminado el Consejo de Seguridad con todas las autoridades. Garantizamos la protesta pacífica, pero actuaremos conforme al Decreto 1525 para proteger la vida y proteger la libre locomoción junto a los bienes públicos y privados. El vandalismo no tiene cabida en Bucaramanga", expresó.

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Las autoridades acompañarán la movilización, mientras que los sindicatos esperan una participación masiva en esta jornada nacional de protesta.