Como Yuris Tatiana Gálvez González, de 26 años, fue identificada la mujer que murió en un presunto caso de feminicidio ocurrido en el municipio de Lebrija, Santander. Por este hecho, la Policía Nacional ubicó y presentó ante la Fiscalía General de la Nación a su compañero sentimental, un hombre de 31 años, de nacionalidad venezolana, señalado de estar involucrado en el crimen.

El caso se registró en una vivienda ubicada en el barrio Alto del Paraíso. Cuando los uniformados llegaron al inmueble encontraron a la mujer sin signos vitales y procedieron a asegurar la escena para permitir el trabajo del CTI de la Fiscalía.

Capturado el responsable de un feminicidio en Lebrija, Santander. La víctima fue identificada como Yuris Tatiana Gálvez, de 26 años. El detenido es Kenyer Riera, de 31 años, compañero sentimental de la mujer, quien habría aceptado su participación en el crimen #MañanasBlu pic.twitter.com/2SyLltp549 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 18, 2026

Publicidad

De acuerdo con las primeras informaciones, la muerte se habría producido por asfixia, hipótesis que deberá ser confirmada mediante los procedimientos forenses.

Tras conocer el caso, unidades de la Estación de Policía de Lebrija adelantaron labores de vecindario, recolección de información y búsqueda del presunto responsable. Estas acciones permitieron ubicar a Kenyer Riera, de 31 años, en la vereda La Renta, donde, según el reporte policial, habría manifestado voluntariamente su participación en los hechos.



El señalado fue dejado a disposición de la Fiscalía para adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

La mujer habría sufrido violencia física y psicológica

Publicidad

Uno de los aspectos que llamó la atención de los investigadores es que, según la información recopilada por las autoridades y los testimonios de familiares, Yuris Tatiana Gálvez habría sufrido episodios reiterados de violencia física y psicológica por parte de su compañero sentimental.

Presunto feminicidio en Lebrija, Santander; familiares reportaron presuntos maltratos de su pareja https://t.co/FjMOJt0jGY — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 17, 2026

La pareja llevaba aproximadamente dos meses viviendo en el barrio Alto del Paraíso y anteriormente había residido en la vereda La Renta, donde se dedicaba a labores del campo.

Publicidad

Los testimonios también advierten sobre posibles antecedentes de violencia intrafamiliar que, al parecer, no habían sido denunciados ante las autoridades.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este crimen que enluta a una familia en Santander.

