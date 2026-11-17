Habitantes y comerciantes de Bucaramanga y su área metropolitana protestaron frente a las instalaciones de la Electrificadora de Santander (ESSA) por los elevados cobros en las facturas de energía.

Habitantes y microempresarios protestan frente a la Electrificadora de Santander por incremento en facturas de energía.



Denuncian que, aunque mantienen el mismo consumo, recibos se han duplicado y algunos negocios reportan aumentos desproporcionados en 4 meses.#VocesySonidos pic.twitter.com/Vdbl6nlfm5 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 17, 2026

Los usuarios aseguran que, pese a mantener los mismos hábitos de consumo, los recibos han aumentado considerablemente en los últimos meses, afectando la economía de los hogares y la estabilidad de los pequeños negocios.

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Uno de los casos expuestos durante la manifestación fue el de Jhoiel Díaz, administrador de una vivienda, quien aseguró que la factura pasó de un máximo de $500.000 a $1.130.000 de un mes a otro.

"Soy administrador de una vivienda, pagábamos un recibo de máximo 500 mil pesos y nos llegó de 1 millón 130 mil pesos. Y acá nos dicen que han evaluado que nos pasamos del límite, pero es que siempre hacemos lo mismo.



De un mes a otro subió el doble y nos dicen que para el otro nos van a cobrar el millón o más, porque nos dicen que tenemos un consumo excesivo y estamos viviendo lo mismo, nos vamos para el trabajo y nadie queda en la casa", denunció.

El usuario cuestionó que les atribuyan un consumo excesivo cuando, según explicó, mantienen las mismas rutinas en el inmueble y no han cambiado sus hábitos de consumo.

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La inconformidad también llegó desde Floridablanca. Ervin Ramírez, comerciante de ese municipio, aseguró que la factura de su establecimiento ha aumentado progresivamente durante los últimos cuatro meses, en más de 800.000 pesos

"Tenemos un local comercial en Floridablanca y es que en cuatro meses nos estamos viendo afectados, estábamos pagando $800.000 a recibir cobros por $1.400.000, luego de $1.800.000 y finalmente $2.218.000, cualquier microempresario se va a quebrar", manifestó.

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El comerciante cuestionó que la explicación que les han entregado esté relacionada con el decreto expedido por el Gobierno nacional y advirtió que los costos de la energía están afectando directamente la operación de su negocio.

Durante la protesta, otros habitantes manifestaron que ni siquiera los hogares de estrato 1 se están salvando de los incrementos. Algunos aseguraron que facturas que antes llegaban por cerca de $80.000 ahora alcanzan los $400.000.

Los manifestantes pidieron a la ESSA revisar los cobros y explicar cómo se están estableciendo los límites individuales de consumo, pues consideran que no es posible asumir aumentos de esa magnitud cuando aseguran que utilizan la misma cantidad de energía.