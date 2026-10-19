Essa cobrará valor adicional a usuarios que superen el 110% de meta de consumo de energía

La Electrificadora de Santander (ESSA), filial del Grupo EPM, anunció que los usuarios que superen el 110 % de su meta individual de consumo de energía eléctrica deberán pagar un valor adicional por la cantidad que exceda ese límite. La medida hace parte del Programa Transitorio de Incentivos al Uso Eficiente de Energía Eléctrica, establecido por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), en medio de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño.

De acuerdo con la empresa, el cobro adicional no se aplicará sobre el total de la factura, sino únicamente sobre los kilovatios hora que superen el 110 % de la meta asignada a cada usuario.

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En contraste, quienes logren mantener su consumo por debajo del 90 % de su meta individual podrían obtener un saldo a favor al finalizar el programa, siempre que cumplan las condiciones establecidas y exista disponibilidad de recursos para otorgar el beneficio.

Para los usuarios cuyo consumo se mantenga entre el 90 % y el 110 % de la meta, no se generará un beneficio económico ni un cobro adicional por este mecanismo.



¿Cómo consultar la meta de consumo de energía?

ESSA explicó que la meta individual se calcula a partir de la mediana del consumo registrado por cada cliente durante los últimos 12 meses. Los usuarios pueden consultar el límite que les corresponde ingresando al portal oficial www.essa.com.co y seleccionando la opción “Consulta tu meta aquí”.

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La compañía recomendó a los hogares y empresas revisar periódicamente sus consumos y adoptar medidas para evitar el desperdicio de energía, como apagar las luces y los equipos que no estén en uso, aprovechar la iluminación natural, desconectar aparatos innecesarios y utilizar moderadamente los ventiladores y aires acondicionados.

Aumenta la demanda de energía en la región

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El llamado al ahorro se produce en un contexto de crecimiento de la demanda eléctrica. Según las cifras entregadas por ESSA, el consumo de energía en la región alcanzó los 309,59 gigavatios hora (GWh) durante septiembre de 2026.

La proyección de la compañía para el cierre del año se ubica en 3.655 GWh, lo que representaría un incremento del 6,63 % frente a 2025.

La empresa advirtió que el fenómeno de El Niño puede provocar temperaturas más altas y menores precipitaciones en algunas zonas del país, aunque esto no significa que deje de llover. Estas condiciones pueden reducir la disponibilidad de agua para la generación de energía eléctrica.

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Por ello, ESSA insistió en que el uso eficiente de la energía debe convertirse en un hábito permanente entre los usuarios residenciales, comerciales e industriales, como parte de las acciones para utilizar responsablemente los recursos energéticos disponibles.