Niñas crean robot para detectar gases en minas subterráneas: viajan a mundial en Austria

Cuatro estudiantes de la provincia de Soto Norte, en Santander, representarán a Colombia en las Olimpiadas Internacionales de Robótica (IROC), que se realizarán del 12 al 16 de enero de 2027 en Viena, Austria.

Las jóvenes desarrollaron un robot de exploración minera diseñado para detectar gases potencialmente tóxicos en socavones y contribuir a la prevención de accidentes que ponen en riesgo la vida de los trabajadores.

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Las protagonistas de esta iniciativa son Saray Mendoza y Yesica Mariana Toloza, del municipio de Suratá, y Esmeralda Suárez y María Fernanda Lizcano, de California. Las cuatro estudiantes clasificaron al certamen internacional en la categoría Mujeres en la ciencia, gracias a un prototipo que busca responder a una de las principales preocupaciones de las comunidades mineras de la región: la exposición a gases peligrosos en minas subterráneas.

La idea surgió durante una clase del Semillero de Robótica del Proyecto Soto Norte, impulsado por la empresa minera Aris Mining, cuando su instructor les propuso identificar una problemática de sus municipios y desarrollar una solución tecnológica.



“Nosotras coincidimos en el problema de los gases que hay en la minería y que afectan el cuerpo humano. Allá la minería es la base de la economía y por eso queríamos solucionar este problema”, explicó Saray Mendoza, una de las estudiantes.

El robot, de tipo rover, fue ensamblado y programado por las jóvenes. Cuenta con sensores que permiten recopilar información sobre la presencia y concentración de determinados gases, con el propósito de advertir sobre posibles condiciones peligrosas antes de que los mineros ingresen a los socavones.

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“Creamos el sistema para que el robot, con unos sensores, nos mande la información sobre qué gases hay en esas minas y en cuánta cantidad, y así nosotros tener la prevención y poderle decir a nuestros mineros que tengan cuidado o que no entren a una mina”, señaló María Fernanda Lizcano.

Una solución tecnológica para proteger a los mineros

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El instructor del programa, el ingeniero Daniel Fernando Melo, explicó que las estudiantes identificaron este riesgo por su cercanía con la actividad minera y las familias que dependen de ella.

Las jóvenes construyeron un vehículo de exploración similar a los utilizados en misiones espaciales, con el objetivo de que pueda ingresar a espacios subterráneos y ayudar a evaluar las condiciones de seguridad.

El proyecto representa un avance en un proceso formativo que comenzó en 2023 y que busca acercar a los estudiantes de Soto Norte a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

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La iniciativa beneficia a alumnos de instituciones educativas de California, Suratá y Matanza, quienes reciben formación en robótica, programación e innovación.

Durante 2026, 73 estudiantes participan en el programa, que ha permitido transformar ideas surgidas en las aulas en prototipos enfocados en necesidades de sus comunidades.

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De las aulas de Soto Norte a un mundial de robótica

El desarrollo del robot ha sido progresivo. En 2024, estudiantes del Colegio Integrado San Antonio, de California, ocuparon el segundo puesto en el Primer Intercolegiados en Robótica, organizado por la Fundación Colegio UIS.

Posteriormente, en 2025, el semillero obtuvo el primer lugar en la categoría Proyectos Escolares de Inngeniate-c, encuentro de semilleros de investigación organizado por la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). Ese proceso sirvió como base para avanzar en el diseño del sistema de exploración minera.

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Actualmente, el equipo trabaja con dos prototipos: uno tipo oruga y otro tipo rover, con mejoras en el chasis y la carrocería.

Ahora, las cuatro estudiantes se preparan para llevar su proyecto a las Olimpiadas Internacionales de Robótica, previstas del 12 al 16 de enero de 2027 en Viena. Según la información suministrada por el Proyecto Soto Norte, el certamen reúne a niños, niñas y jóvenes de 80 países.