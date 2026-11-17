Un hombre que tenía una condena vigente de 17 años de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años fue capturado por su presunta responsabilidad en el asesinato de un joven de 23 años en Santander. El señalado homicida fue ubicado en el municipio de Rionegro, luego del crimen ocurrido el pasado domingo 15 de noviembre en la vereda San Ignacio, en El Playón.

La víctima fue identificada como Rubén Darío Pabón Rincón, de 23 años. Tras conocerse el homicidio, la Policía de Santander desplegó un operativo para localizar al presunto responsable, quien finalmente fue encontrado en Rionegro.

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Un detalle que llamó la atención de las autoridades es que el hombre también presentaba lesiones cuando fue ubicado. Según la Policía, esta circunstancia podría indicar que antes del homicidio se habría presentado una riña entre los involucrados.

El señalado fue trasladado a un centro médico para recibir atención y, posteriormente, los uniformados le notificaron la captura por el delito de homicidio. Ahora quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las audiencias judiciales.



Al verificar sus antecedentes, los investigadores encontraron que el capturado tenía una condena vigente de 17 años de prisión por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Además, registra dos anotaciones por delitos similares, correspondientes a los años 2007 y 2015.

El comandante de la Policía de Santander, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, confirmó la captura y destacó el operativo adelantado en coordinación con las estaciones de Policía de municipios cercanos.

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“Gracias al despliegue del ‘Plan Candado’ y el trabajo articulado con las Estaciones de Policía de los municipios aledaños, fue capturado en el municipio de Rionegro, el presunto responsable de este hecho criminal. Hoy se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la Nación y nos encontramos precisamente en el desarrollo de las respectivas audiencias”, señaló.

La investigación busca esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio de Rubén Darío Pabón Rincón y establecer la responsabilidad del capturado.