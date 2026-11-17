Un llamado urgente a la solidaridad se está realizando en Bucaramanga para conseguir donantes de sangre tipo O positivo (O+) para el exfutbolista y técnico santandereano Norberto Peluffo, quien atraviesa un delicado momento de salud.

La solicitud fue difundida por sus familiares y personas cercanas a través de redes sociales, donde pidieron el apoyo de los ciudadanos que puedan acercarse a realizar la donación en los Laboratorios Higuera Escalante, en el área metropolitana de Bucaramanga, ciudad donde reside el reconocido entrenador, de 67 años.

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La noticia ha generado preocupación entre aficionados del fútbol y personas que han seguido la trayectoria de Peluffo, quien durante décadas ha estado vinculado al fútbol profesional colombiano.

El santandereano viene enfrentando quebrantos de salud desde el primer semestre de 2026 y recibe tratamiento médico desde hace más de seis meses para atender la enfermedad que padece.



En abril de este año se conoció que el exfutbolista fue diagnosticado con cáncer de colon y comenzó un tratamiento de quimioterapia en Bucaramanga. Hasta el momento, no se han divulgado detalles oficiales sobre las razones específicas de este nuevo requerimiento de donaciones de sangre ni un parte médico actualizado.

Las personas que deseen ayudar pueden acercarse a los Laboratorios Higuera Escalante, en el área metropolitana de Bucaramanga, y consultar el procedimiento para que la donación de sangre O positivo sea destinada al exfutbolista.

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Norberto Peluffo es recordado por su paso como jugador de Millonarios, Atlético Nacional y América de Cali, entre otros equipos. También desarrolló una extensa carrera como entrenador en el fútbol colombiano.

En los últimos años se ha desempeñado como comentarista y analista invitado de Gol Caracol, participando en transmisiones de mundiales, eliminatorias, Copas América y torneos internacionales. Además, hace parte del programa deportivo Jugada Maestra, de la plataforma Ditu.

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Desde el fútbol santandereano y los aficionados se multiplican los mensajes de solidaridad y los deseos de recuperación para el popular 'Mono' Peluffo.