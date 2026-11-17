La preocupación por la atención en salud de los afiliados a Nueva EPS en Santander llevó a la Asociación de Usuarios a solicitar la intervención urgente del Gobierno Nacional, ante la crisis financiera que atraviesa la red hospitalaria y las dificultades que enfrentan varias instituciones para continuar recibiendo pacientes.

A través de una carta dirigida al presidente de la República, Abelardo De La Espriella, a la ministra de Salud y a los congresistas santandereanos, la organización pidió convocar una mesa de concertación de alto nivel que permita buscar soluciones a las deudas que mantienen las entidades responsables del aseguramiento con las clínicas y hospitales del departamento.

Publicidad

La solicitud respalda la alerta que hizo la Organización Foscal el pasado 6 de noviembre por su situación financiera. Según la Asociación de Usuarios, esta institución se ha convertido en uno de los pocos centros médicos que continúa recibiendo a los afiliados de Nueva EPS en Santander, pese a las dificultades económicas que enfrenta.

Cecilia Delgado de Sarmiento, secretaria de la Asociación de Usuarios, manifestó que los pacientes están atravesando una situación muy difícil y advirtió que, si la Foscal deja de prestarles servicios, no tendrían claridad sobre dónde recibir atención médica.



La representante señaló que la Clínica Comuneros también presenta dificultades para atender a esta población debido a las deudas pendientes, mientras que la Foscal estaría recibiendo una alta demanda de pacientes que no encuentran atención en otras instituciones.

La situación, según explicó, afecta especialmente a personas con cáncer, pacientes trasplantados, personas con enfermedades huérfanas y usuarios que están a la espera de cirugías, procedimientos y tratamientos de ortopedia.

Publicidad

“La Foscal ya está a reventar porque lo que no reciben en la Comuneros o en otras clínicas va para la Foscal. Está sobrecupo”, advirtió Delgado, quien también manifestó su preocupación por las dificultades de atención en Barrancabermeja y aseguró que el Hospital Universitario de Santander tampoco estaría recibiendo a estos pacientes.

En la carta, la Asociación solicita al Gobierno Nacional respaldar formalmente la petición de la Foscal, establecer un plan de desembolsos y saneamiento de cartera y garantizar mecanismos de giro directo y prioritario para proteger servicios como urgencias, alta complejidad y oncología.

Publicidad

Los usuarios esperan una respuesta de las autoridades nacionales y de los congresistas de Santander, pues advierten que la falta de recursos para las instituciones prestadoras está afectando la continuidad de los tratamientos y el acceso a los servicios de salud de miles de afiliados en el departamento.