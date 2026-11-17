Un centenar de familias del municipio de Puerto Wilches, Santander, dejaron de ser ocupantes de sus viviendas y se convirtieron oficialmente en propietarias, tras recibir los títulos que les otorgan seguridad jurídica sobre sus inmuebles.

La entrega se realizó en el barrio Nuevo Terraplén y estuvo encabezada por el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jaime Andrés Beltrán, quien destacó la importancia de avanzar en los procesos de formalización de la propiedad en diferentes regiones del país. "Estos procesos van a ser en todo el país, cumpliendo con las leyes y normas", manifestó el ministro durante la jornada.

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100 familias de Puerto Wilches recibieron los títulos de propiedad de sus viviendas y dejaron de ser ocupantes para convertirse en propietarias. La entrega se realizó en el barrio Nuevo Terraplén y estuvo a cargo del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán #VocesySonidos pic.twitter.com/SkO6DaIu85 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 15, 2026

La titulación predial representa un avance para las familias beneficiadas, pues además de brindarles seguridad jurídica sobre sus viviendas, les permite fortalecer su patrimonio, acceder a créditos y programas estatales de mejoramiento habitacional, así como realizar transacciones inmobiliarias de manera formal y segura.

Este resultado fue posible gracias al trabajo articulado entre el Ministerio de Vivienda y la Alcaldía de Puerto Wilches. Para avanzar en el proceso se desarrollaron mesas técnicas y jurídicas, seguimiento al acuerdo de facultades, levantamientos topográficos, caracterización social de los hogares y revisión de los actos administrativos necesarios para el registro de los títulos.

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#BoletínMinvivienda 📃| Después de 10 años de espera, 100 familias de Puerto Wilches, Santander reciben los títulos de propiedad de sus viviendas.



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Sin embargo, la formalización de la propiedad continuará en el municipio. De acuerdo con el Ministerio de Vivienda, otros 80 predios fueron priorizados y ya se encuentran en una primera etapa del proceso de titulación, con acompañamiento técnico y jurídico de la entidad.

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Con esta entrega, el Gobierno Nacional y la administración municipal buscan ampliar el número de hogares que pueden acceder a la propiedad legal de sus viviendas y a los beneficios que representa contar con este reconocimiento.