La Fiscalía General de la Nación afectó con fines de extinción de dominio 17 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de la organización criminal Los Pelusos, avaluados en aproximadamente 10.100 millones de pesos. Entre los activos hay una finca de 176 hectáreas, 11 viviendas y cinco motocicletas ubicadas en Norte de Santander.

Las propiedades están distribuidas en los municipios de Hacarí, Cúcuta, Santiago, Teorama y Ocaña, en Norte de Santander, una región donde esta estructura criminal tiene presencia y es señalada de participar en actividades de narcotráfico, extorsiones y homicidios.

Cierran establecimiento de los Pelusos Fiscalia General de la Nación

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Para impedir que los bienes sean vendidos, transferidos o puestos fuera del alcance de las autoridades, la Fiscalía impuso tres medidas cautelares: suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro. Esto significa que sus titulares pierden temporalmente la posibilidad de disponer libremente de ellos y que quedan sometidos a control dentro del proceso judicial.

La investigación, adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, identificó indicios de que estos activos podrían tener un origen ilícito y estar relacionados con recursos de actividades criminales. Entre los elementos analizados están las adquisiciones que habrían sido pagadas de contado.



Otro aspecto que llamó la atención de los investigadores es que las cinco motocicletas aparecen registradas a nombre de personas que tendrían vínculos familiares o que presuntamente prestarían apoyo logístico a integrantes de 'Los Pelusos'.

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De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, los bienes podrían estar relacionados con dineros provenientes de actividades ilegales, así como con recursos y operaciones vinculadas al tráfico transnacional de estupefacientes.

Sin embargo, la afectación de los 17 bienes no significa que ya hayan pasado definitivamente a manos del Estado. Se trata de medidas cautelares mientras avanza el proceso judicial que deberá determinar si procede la extinción de dominio.