Santander se ubica como el tercer departamento de Colombia con mayor número de casos de leptospirosis, una enfermedad bacteriana que puede transmitirse a los seres humanos por el contacto con agua, barro o terrenos contaminados con la orina de animales infectados, especialmente roedores.

De acuerdo con el más reciente reporte del Instituto Nacional de Salud (INS), con corte a la semana epidemiológica 43, correspondiente al 31 de octubre de 2026, en Santander se han notificado 230 casos probables y confirmados por laboratorio.

Publicidad

El departamento ocupa el tercer lugar en el panorama nacional, después de Antioquia, que registra 653 casos, y Tolima, con 637. En Colombia, las autoridades sanitarias han reportado un total de 4.215 casos de esta enfermedad.

Después de Santander aparecen Huila, con 203 casos; Caquetá, con 199; Risaralda, con 185; Cartagena, con 153; Cundinamarca, con 136; Bogotá, con 117, y Barranquilla, con 111.



La leptospirosis es una infección causada por bacterias del género Leptospira. Aunque los roedores, especialmente las ratas y los ratones, son importantes transmisores, también pueden portar la bacteria animales como el ganado, los cerdos, los caballos y algunas especies silvestres.

La infección ocurre cuando las personas entran en contacto con agua o suelos contaminados con orina de animales infectados. Diana Sandoval, especialista del programa de Enfermería de la Universidad Manuela Beltrán, explica que “la bacteria puede ingresar al organismo a través de heridas o raspaduras en la piel y por las mucosas de los ojos, la nariz y la boca”.

Publicidad

El riesgo aumenta durante las temporadas de lluvias, especialmente cuando se presentan inundaciones o acumulaciones de agua que pueden estar contaminadas.

“Los roedores son reservorios importantes de la bacteria, debido a que esta puede alojarse en sus vías urinarias y eliminarse a través de la orina", agregó la experta.

Publicidad

Síntomas y señales de alerta

Uno de los aspectos que preocupa a los especialistas es que los primeros síntomas pueden confundirse con otras enfermedades. La leptospirosis puede manifestarse con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, náuseas, vómito y diarrea.

También pueden aparecer ojos enrojecidos y, en los casos más graves, coloración amarillenta de la piel y los ojos, conocida como ictericia.

Publicidad

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), los síntomas suelen aparecer entre cinco y 14 días después de la exposición, aunque pueden presentarse hasta 30 días después del contacto con la bacteria.

“Los síntomas pueden aparecer entre 2 y 30 días después del contacto con la bacteria. En su primera fase, la enfermedad puede manifestarse con fiebre, dolor de cabeza, escalofríos, dolores musculares, náuseas, vómito y diarrea”, indicó la especialista de la Universidad Manuela Beltrán.

Publicidad

La consulta médica oportuna es fundamental, pues sin tratamiento la enfermedad puede avanzar y ocasionar complicaciones como insuficiencia renal, daño hepático, meningitis y dificultades respiratorias. En los casos más severos puede comprometer varios órganos y provocar la muerte.

Por eso, las autoridades y especialistas recomiendan informar al personal médico si se presentan síntomas después de haber tenido contacto con aguas estancadas, barro, terrenos húmedos o animales posiblemente infectados.

Ante el riesgo de contagio, los especialistas recomiendan evitar caminar, nadar o permanecer en aguas que puedan estar contaminadas, especialmente después de lluvias intensas e inundaciones.

Publicidad

También es importante utilizar botas y ropa de protección cuando se deba ingresar a terrenos húmedos o con barro, cubrir las heridas con vendajes impermeables y mantener buenas condiciones de higiene.

Entre las medidas preventivas se encuentran el lavado frecuente de manos, la limpieza de frutas y verduras, la adecuada cocción de los alimentos y el control de roedores en viviendas y espacios de almacenamiento.