Un hombre de nacionalidad venezolana fue capturado durante un plan candado adelantado por la Policía en el municipio de Confines, Santander. El ciudadano es señalado como el presunto responsable del asesinato de Martha Cecilia Lozano Lozano, una mujer de 59 años que fue encontrada sin vida dentro de su vivienda en zona rural del Valle de San José.

La información fue entregada por el alcalde de Confines, Josué Efraín Gómez, quien confirmó que el procedimiento se realizó durante la noche del lunes 16 de noviembre y que el hombre permanece bajo custodia de la Policía en la estación de ese municipio.

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Según explicó el mandatario, el ciudadano capturado presenta características físicas similares a las de la persona que estarían buscando las autoridades por este crimen. Sin embargo, aclaró que todavía se adelantan verificaciones para establecer plenamente su identidad, debido a las dificultades que representa la identificación de ciudadanos extranjeros.

“Lo más probable es que corresponda a la misma persona. Esta persona que está hoy bajo custodia de la Policía también tiene antecedentes dentro del país hermano, que es Venezuela”, manifestó el alcalde.



La captura se produjo en medio de un operativo de búsqueda y un plan candado desplegado por las autoridades luego del asesinato de Martha Cecilia Lozano, un hecho que ha generado indignación y rechazo entre los habitantes de esta provincia de Guanentá.

La mujer fue encontrada sin vida el domingo 15 de noviembre en el interior de su vivienda, ubicada en la vereda Vega de Plazas, zona rural del municipio del Valle de San José. Su cuerpo presentaba heridas ocasionadas con un arma cortopunzante.

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De acuerdo con los primeros reportes conocidos, el lugar donde ocurrió el crimen está aproximadamente a una hora del casco urbano y no cuenta con cobertura de telefonía celular, circunstancias que dificultaron inicialmente el desplazamiento y la comunicación de las autoridades.

Tras el hallazgo, unidades de criminalística e investigadores de la Policía adelantaron la inspección técnica y la recolección de elementos materiales probatorios para esclarecer lo ocurrido. Entre las hipótesis que surgieron durante las primeras indagaciones está un posible hurto, aunque inicialmente las autoridades no habían confirmado que esa fuera la motivación del asesinato.

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Autoridades investigan el homicidio de una mujer al interior de su vivienda, en Valle de San José, Santander. Una de las hipótesis apunta a que el crimen estaría relacionado con el hurto de dinero producto de la venta de café. La Policía adelanta las investigaciones #MañanasBlu pic.twitter.com/KdCGhNV7ny — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 17, 2026

El alcalde de Confines expresó su solidaridad con los familiares de la víctima y rechazó la violencia contra las mujeres, al tiempo que pidió que este caso no quede en la impunidad.

“Esa pobre señora no tenía derecho a ser asesinada tan cruelmente por robarle unos pesos. Era una mujer de la tercera edad. No puede haber una mujer más asesinada, ni joven, ni niña, ni adulta, ni adulta mayor”, señaló Gómez.

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Por ahora, se espera que la Policía y las autoridades judiciales entreguen información oficial sobre la identidad del capturado y su posible participación en el homicidio, así como los detalles del procedimiento de judicialización.