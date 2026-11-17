Las altas temperaturas mantienen en alerta a 12 municipios de Santander por la probabilidad de incendios forestales. De acuerdo con el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del departamento, cuatro localidades se encuentran en alerta naranja y otras ocho en alerta amarilla.

En alerta naranja están Albania, Encino, Gámbita y Málaga, mientras que Barrancabermeja, Capitanejo, Charalá, Guavatá, Macaravita, Onzaga, Puente Nacional y San Miguel permanecen en alerta amarilla.

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Desde la Sala de Crisis de la Oficina de Gestión del Riesgo realizan seguimiento permanente a las condiciones de amenaza y mantienen comunicación con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo para coordinar las acciones de prevención y respuesta ante posibles emergencias.

Las autoridades hicieron un llamado a los habitantes de estos municipios y al resto de los santandereanos para evitar las quemas, no encender fogatas en zonas con vegetación y reportar oportunamente cualquier columna de humo o conato de incendio.



El pasado 13 de noviembre organismos de socorro atendieron un incendio forestal en la vereda Ayacucho, municipio de Albania, Santander, en límites con Saboyá, Boyacá, dentro de la zona de páramo Iguaque-Merchán.

El objetivo es prevenir la propagación de incendios que puedan afectar la cobertura vegetal, los ecosistemas y las comunidades, especialmente durante esta temporada de altas temperaturas.