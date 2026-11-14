Reconstrucción de viviendas avanza un 25% en el Valle: Noticias de la Mañana, 14 de noviembre 2026

Este sábado, 14 de noviembre de 2026, estas fueron las noticias más importantes de Colombia y el mundo:



Jaime Andrés Uribe renunció a la gerencia del Fondo Milagro en medio de la polémica por los salarios proyectados para sus funcionario s. El presidente Abelardo de la Espriella designó como nuevo gerente al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien asumirá el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

s. El presidente Abelardo de la Espriella designó como nuevo gerente al exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, quien asumirá el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. La Fundación Sarmiento Angulo anunció una donación de 87.000 millones de pesos para la reconstrucción del Valle del Cauca . Los recursos permitirán intervenir el Hospital Universitario del Valle y el Hospital San Antonio de Roldanillo, además de reconstruir la Institución Educativa Juan José Rondón de Buenaventura.

. Los recursos permitirán intervenir el Hospital Universitario del Valle y el Hospital San Antonio de Roldanillo, además de reconstruir la Institución Educativa Juan José Rondón de Buenaventura. Un artefacto explosivo fue lanzado contra la estación de Policía de Decepaz, en el oriente de Cali, dejando una persona herida y daños materiales en viviendas cercanas . Se trata del segundo ataque con explosivos registrado durante la semana contra la Policía en la capital del Valle.

. Se trata del segundo ataque con explosivos registrado durante la semana contra la Policía en la capital del Valle. Dos ataques en menos de 24 horas mantienen en alerta a Curumaní, Cesar. En el más reciente, drones cargados con explosivos atacaron una tanqueta del Ejército en el corregimiento de San Roque y dejaron un soldado herido. Las autoridades reforzaron la presencia de la fuerza pública en la zona.

En el más reciente, drones cargados con explosivos atacaron una tanqueta del Ejército en el corregimiento de San Roque y dejaron un soldado herido. Las autoridades reforzaron la presencia de la fuerza pública en la zona. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, exigió al ELN la liberación inmediata de la subteniente María Camila Pantoja y cuestionó las pruebas de supervivencia divulgadas por el grupo armado , al considerar que la uniformada estaría siendo utilizada para enviar mensajes bajo condiciones de indefensión.

, al considerar que la uniformada estaría siendo utilizada para enviar mensajes bajo condiciones de indefensión. Adrián Zamora, vocero de la reconstrucción del Valle del Cauca, explicó que la Gobernación destinó cerca de 170.000 millones de pesos para recuperar 60 sedes educativas y que la primera fase del plan de vivienda contempla 9.238 reparaciones y 2.219 viviendas nuevas . Aseguró que ya se han entregado alrededor de 2.000 mejoramientos y estimó que el avance en este frente se encuentra entre el 20 % y el 25 %. Entre las principales prioridades están la vivienda, el regreso de los estudiantes a la presencialidad y la recuperación del tejido social y económico de las comunidades afectadas.

. Aseguró que ya se han entregado alrededor de 2.000 mejoramientos y estimó que el avance en este frente se encuentra entre el 20 % y el 25 %. Entre las principales prioridades están la vivienda, el regreso de los estudiantes a la presencialidad y la recuperación del tejido social y económico de las comunidades afectadas. Shirley Tuñón, directora del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, destacó la alta participación en las Fiestas de Independencia, con más de 10.400 personas en el Gran Bando y más de 40.000 asistentes durante el primer día del Festival Náutico y el Festival del Arsenal. Para este fin de semana, señaló que esperan superar las 100.000 personas entre las actividades en tierra y agua, con eventos como Salsa a la Plaza, el Cabildo de Getsemaní y la elección y coronación del reinado popular.

Escuche el programa completo aquí: