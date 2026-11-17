Tres personas señaladas de participar en el hurto de 80 millones de pesos, entre dinero en efectivo y joyas, fueron judicializadas y enviadas a prisión por orden de un juez en Girón, Santander.

De acuerdo con la Fiscalía, los hechos ocurrieron el 10 de octubre de 2025, cuando una mujer identificada como Claudia Patricia Rodríguez, presuntamente, se hizo pasar por cliente de una entidad financiera ubicada en el barrio El Poblado. Desde el interior del banco habría observado a quienes retiraban importantes sumas de dinero para identificar a sus posibles víctimas.

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En esa oportunidad, una pareja de esposos que retiró 50 millones de pesos fue seleccionada por la señalada delincuente. Según la investigación, afuera de la entidad la esperaban dos presuntos cómplices, identificados como Jonathan Villamizar Cárdenas y Jordan Efraín Anaya Acuña.

La pareja fue abordada poco después de salir del banco por los dos hombres, quienes presuntamente la intimidaron con armas de fuego y le quitaron los 50 millones de pesos que acababa de retirar, además de joyas avaluadas en otros 30 millones de pesos.



Un fiscal de la Seccional Santander imputó a las tres personas como presuntas responsables de los delitos de hurto calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, ambas conductas agravadas.

Los procesados fueron capturados por uniformados de la Policía Nacional y puestos a disposición de la Fiscalía. Tras evaluar el material probatorio y las evidencias recopiladas durante la investigación, un juez les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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Los tres investigados deberán responder por su presunta participación en este hurto ocurrido hace un año en el municipio de Girón.