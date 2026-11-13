Urgencias de Sura en la Clínica Las Vegas están colapsadas: pacientes se quejan y EPS pide priorizar

Recientemente, la EPS Sura alertó a través de un comunicado a sus afiliados que los servicios de urgencias presentan una alta demanda debido al aumento de enfermedades respiratorias, recomendando hacer un uso responsable de estos servicios, para que se pueda priorizar la atención.

La situación quedó en evidencia en las últimas horas en el servicio de la Clínica Las Vegas, donde algunos ciudadanos le contaron a este medio las peripecias para acceder a la atención: esperas mínimas de seis horas, falta de capacidad de sillas en la sala de espera y personas durmiendo en el piso, lo que hace que un largo tiempo deban estar a la intemperie.

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Oriana Carrí, quien al parecer tiene una fractura, contó que consultó por cita prioritaria primero en Sura de Los Molinos pero ante su estado de salud, le recomendaron acudir a Las Vegas, donde permanece esperando que le revisen los rayos X que confirmarían su condición.

""Fui a una cita prioritaria en Sura Los Molinos, y allá me remitieron para acá, porque me dijeron que era una urgencia, ya que sospechan de fractura. Me pasaron a Triaje, me dijeron que sí, que sospechan de fractura, de acá me pasaron afuera, esperé que me volvieran a llamar. Me llamaron al rato para rayos x. La espera afuera con este frío es horrible, pero adentro, cuando me estuvieron a hacer los exámenes, está peor. Pues, está más lleno, hay mucha gente adentro también", detalló.



Otros pacientes menores de edad, con dolores en el pecho o afecciones respiratorias permanecen en el sitio esperando la atención. Esto narraron:

"Hay mucha gente, entonces hay que esperar acá con paciencia a que la atiendan. Yo veo que habemos muchos usuarios en las mismas condiciones y no hay como una solución para esto Mira, niños, ancianos, muchas personas, si uno se viene para acá es porque realmente lo necesita y está esperando como una atención y yo entiendo que quizás nos presten una atención poca por lo que está pasando", indicó Diana Tamayo.

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"Realmente esto está muy caótico. De verdad, de verdad que uno ya no sabe para dónde pegar. Si es la clínica activa que hacía en Las Vegas, todo esto está muy colapsado, la verdad", señaló Leidy Mariana Ocampo.

El panorama parece estarse replicando en otros centros asistenciales, incluso de otros municipios. En la Clínica Somer de Rionegro, hacia donde fueron remitidos afiliados del Fomag que requieren continuar con su tratamiento oncológico, se reportan esperas hasta de 48 horas solamente para el ingreso por urgencias.

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"Gravísimo, gravísimo y aterradoramente mal. Es increíble, gente en el suelo, no se sabe la hora que lo van a atender. Mi esposa lleva aquí desde las 7 de la noche y todavía no se sabe a qué hora vamos a salir. La niña tiene un dolor en el pecho impresionante, entonces en riesgo la vida y no hay un doliente. Se supone que estamos en la EPS, supuestamente, que es de las mejores", agregó a su turno Carlos Patiño.

De momento la preocupación tiene alcance distrital, pues según la secretaría de Salud de Medellín, durante octubre la ocupación promedio de los servicios de urgencias en clínicas y hospitales de la ciudad llegó al 160%.