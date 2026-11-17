Empresas operadoras de estaciones de carga para vehículos eléctricos en Bucaramanga denuncian millonarias sanciones económicas por superar los límites de consumo de energía establecidos por la Creg. Aseguran que las metas fijadas no corresponden a la demanda real.

La denuncia fue hecha por Iván Cárdenas, representante legal de la empresa propietaria de Magno, una estación pública de carga para vehículos eléctricos en Bucaramanga. Según explicó, la regulación establece un límite de consumo mensual de apenas 180 kilovatios, pese a que estos establecimientos están diseñados para atender a un número mucho mayor de vehículos.

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Para dimensionar el impacto de esa medida, Cárdenas señaló que un carro eléctrico requiere en promedio 60 kilovatios para una carga, por lo que el límite establecido apenas les permitiría atender tres vehículos durante todo el mes.

"Un carro se carga en promedio con 60 kilovatios, la meta que nos está poniendo la Creg alcanza para tres carros al mes", afirmó.



El empresario aseguró que su estación tiene capacidad instalada para comercializar 5.760 kilovatios diarios y que actualmente registra un consumo de alrededor de 1.800 kilovatios al mes. Al superar el tope establecido, explicó, deben asumir cobros adicionales que representan un sobrecosto cercano al 70 % en el valor de la energía.

Cárdenas aseguró que su empresa ya recibió una sanción económica por esta situación. Según relató, durante el primer mes de funcionamiento les llegó un cobro de 56 millones de pesos, que posteriormente fue revisado por la Electrificadora de Santander (ESSA) y reducido a la mitad.

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"Si yo tengo 28 millones de pesos mensuales de multa, los clientes van a terminar pagando esa plata y se les va a subir un 70% la carga", advirtió.

Impacto podría llegar directamente a los propietarios de vehículos eléctricos

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Actualmente, el kilovatio en esta estación cuesta alrededor de $1.800, pero, de mantenerse los cobros, tendría que subir a $3.000.

El representante legal advirtió que, si no reciben una respuesta de las autoridades durante esta semana, el incremento comenzaría a aplicarse el próximo lunes.

"Si esta semana no tenemos una respuesta, el próximo lunes ya está a 3.000 pesos el kilovatio", señaló.

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Piden excluir a las estaciones de carga del esquema de sanciones

Cárdenas cuestionó que, mientras el Gobierno nacional promueve la movilidad eléctrica, las condiciones regulatorias estén generando mayores costos para las empresas que prestan el servicio de carga pública.

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"El Gobierno está impulsando la movilidad eléctrica, los carros eléctricos, pero la Creg está multando y castigando ese mismo crecimiento de la movilidad", manifestó.

El empresario indicó que los operadores ya habían expuesto sus preocupaciones ante la Creg y que esperaban que los cambios anunciados en la regulación tuvieran en cuenta la situación de las estaciones públicas de carga. Sin embargo, aseguró que las modificaciones no resolvieron el problema.

Por eso, solicitan que las electrolineras queden excluidas del programa de sanciones por superar los límites de consumo establecidos.

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Según Cárdenas, la situación también afecta a operadores de otras ciudades. Mencionó casos en Barranquilla y Bogotá, donde algunas empresas ya estarían aumentando el precio del kilovatio para compensar los sobrecostos.

Los empresarios esperan una respuesta de la Creg y del Ministerio de Minas y Energía. Mientras tanto, advierten que las sanciones podrían encarecer el servicio y afectar el crecimiento de la infraestructura de carga para vehículos eléctricos en el país.