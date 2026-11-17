Un nuevo caso de presunta violencia contra una mujer es investigado en Santander. Yuris Tatiana Gálvez González, de 26 años, fue encontrada sin vida al interior de una vivienda del barrio Alto del Paraíso, en el municipio de Lebrija.

Las autoridades investigan el hecho como un posible feminicidio y un hombre de 31 años, señalado por familiares y residentes del sector, fue ubicado por la Policía.

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El hallazgo se produjo hacia las 11:35 de la mañana de este martes 17 de noviembre, en un inmueble de la carrera 3 con calle 11B-54.

Cuando los uniformados llegaron al lugar, encontraron a la mujer sin signos vitales y acordonaron la escena para permitir el trabajo de los investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).



Las primeras informaciones indican que la muerte se habría producido por asfixia, una hipótesis que deberá ser confirmada por los procedimientos forenses y la investigación judicial.

De acuerdo con la información entregada por un familiar a las autoridades, la joven habría sido víctima de episodios reiterados de violencia física y psicológica por parte de su pareja sentimental. Los testimonios recopilados también darían cuenta de presuntos antecedentes de violencia intrafamiliar que no habrían sido denunciados.

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La pareja llevaba aproximadamente dos meses viviendo en el barrio Alto del Paraíso. Antes residía en la vereda La Renta, donde, según la información conocida por las autoridades, se dedicaba a labores del campo.

Tras conocer el caso, la Policía adelantó labores de vecindario, recopilación de información y verificación para establecer las circunstancias de la muerte y ubicar al hombre señalado por familiares y habitantes del sector.

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Las unidades de la Estación de Policía de Lebrija lo encontraron en la vereda La Renta. Se trata de Kenyer Riera, de 31 años y nacionalidad venezolana, quien, según el reporte policial, habría manifestado voluntariamente su participación en los hechos.

El hombre será presentado ante la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las actuaciones judiciales correspondientes y se determine su situación jurídica.

Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades en este caso.