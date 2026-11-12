Fiscalía acusa y llama a juicio a británico señalado de feminicidio de Natalia Villalba

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente y llamó a juicio al ciudadano británico Foster Martinson, señalado de causar la muerte de Natalia Villalba, modelo de 36 años, el pasado 18 de junio, en un apartamento del barrio Chicó, en el norte de Bogotá. El cuerpo fue encontrado en una maleta cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien alertó a las autoridades.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, la víctima había autorizado previamente el ingreso del extranjero al inmueble donde se encontraba alojada de manera temporal. Al llegar al apartamento, Martinson se habría registrado en el libro de visitantes con un nombre diferente, conducta que, según la Fiscalía, habría tenido como propósito dificultar su posterior identificación.

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La hipótesis de la Fiscalía establece que, una vez verificó que la mujer se encontraba sola, el procesado presuntamente la golpeó en repetidas ocasiones con un objeto contundente hasta causarle la muerte. Posteriormente, habría introducido el cuerpo en una maleta y lo trasladó hasta la ducha del baño, donde abrió la llave y lo dejó expuesto a la caída de agua caliente.

La investigación también señala que Martinson habría realizado diferentes maniobras para eliminar rastros de sangre, cambiado la ropa con la que ingresó al inmueble y depositado las prendas que llevaba en una bolsa que posteriormente habría arrojado al ducto de basuras antes de abandonar el edificio.



Según las evidencias recopiladas por el ente acusador, el ciudadano británico permaneció cerca de tres horas en el apartamento y se habría llevado el teléfono celular de la víctima, con el propósito de evitar que pudiera establecerse algún vínculo entre ambos. El cuerpo fue encontrado cinco días después por la persona encargada del aseo del inmueble, quien alertó a las autoridades.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a Martinson los delitos de feminicidio agravado y destrucción, supresión u ocultamiento de elemento material probatorio. Durante esa diligencia, los cargos no fueron aceptados por el procesado.

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Uno de los elementos conocidos dentro de la investigación corresponde al testimonio de un reciclador que trabajaba en el norte de Bogotá y que habría revisado las canecas de basura del edificio el 19 de junio, un día después de los hechos. El hombre aseguró que encontró una bolsa negra que contenía un pantalón de jean de color claro, doblado y con manchas rojizas y abundante líquido.

A este testimonio se suma el de la mujer encargada del aseo del apartamento, inmueble que habría sido utilizado mediante Airbnb. La trabajadora relató que al ingresar encontró un casco y una carpeta azul e intentó obtener respuesta desde el baño, lugar donde posteriormente fue hallada la maleta que contenía el cuerpo de la víctima.

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La mujer también describió las condiciones que encontró inicialmente dentro del inmueble y aseguró que, aunque a primera vista todo parecía estar en normalidad, posteriormente identificó manchas en diferentes lugares de la habitación.

“Seguido detallé la habitación y me percaté que el cubre lecho estaba manchado de sangre, también al lado derecho de la cama. En ese momento me asusté detallando el piso, estaba mal limpiado, se notaba un color opaco, se notaba que era sangre mal limpiada”, relató la trabajadora durante su declaración.

Otro de los elementos relevantes dentro del proceso corresponde a la captura de Martinson. El ciudadano británico fue aprehendido el 27 de junio en el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Al día siguiente fue expulsado de territorio ecuatoriano y trasladado al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, donde servidores del CTI hicieron efectiva la orden de captura en su contra.

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Pero el proceso judicial contra Martinson no se limita a este caso. La Fiscalía también adelanta otra investigación a partir de una denuncia presentada por un ciudadano extranjero identificado como Cameron Gregory, por hechos que, de acuerdo con el relato del denunciante, habrían ocurrido entre mayo y junio de 2026, cuando ambos compartían alojamiento.

En una audiencia de control posterior, el fiscal expuso que Gregory habría manifestado haber tenido inconvenientes con Martinson y que, durante ese periodo, experimentó episodios que atribuyó a un posible suministro de sustancias.

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De acuerdo con la denuncia citada por la Fiscalía, el ciudadano afirmó que en varias ocasiones se despertaba después de haber dormido durante más de 15 horas, presentaba mareos y dolores en la zona genital. También manifestó sospechas sobre un posible acceso de Martinson a su cuenta de WhatsApp.