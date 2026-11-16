Lanzan campañas de prevención en Barranquilla ante aumento de violencia contra la mujer

Al menos 77 mujeres han sido asesinadas este año en el Atlántico, lo que mantiene bajo alerta máxima no solo a las autoridades en este departamento, sino también a la Defensoría del Pueblo que por medio de una circular pidió la intervención urgente del Gobierno Nacional y la celeridad de las investigaciones de cada uno de estos casos.

En consecuencia, desde la Alcaldía de Barranquilla comienzan a tomar medidas al respecto tras liderar un consejo de seguridad distrital este fin de semana. En la mesa de trabajo participaron los fiscales especializados en la atención de estos casos, los comisarios de familia del Distrito, la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, la Policía Metropolitana de Barranquilla y las fuerzas militares.

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Allí se revisaron las estadísticas y la caracterización de los casos, y se ajustaron acciones interinstitucionales para robustecer la ruta de atención.

Una de ellas, es que la Patrulla Púrpura de la Policía Metropolitana visitará centros comerciales para la instalación de stickers informativos de recomendaciones que permitan identificar situaciones de violencia y conocer las rutas de atención.



La idea es que estos estén en puntos estratégicos como baños o restaurantes.

Cada entidad asumió compromisos para mantener una comunicación permanente, eficiente y eficaz en materia de prevención y atención.

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A través de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género, avanza una agenda conmemorativa para promover la prevención de las violencias, fortalecer el conocimiento de los derechos de las mujeres y convocar a la ciudadanía a construir entornos seguros, equitativos y libres de discriminación.

La programación se enmarca en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el Día Distrital contra el Feminicidio, que se conmemoran el 25 de noviembre y se extienden hasta el 10 de diciembre, fecha en que se celebran los Derechos Humanos.

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Durante 16 días continuos, la ciudad lleva el mensaje de proteger la vida de las mujeres y rechazar todo tipo de violencias basadas en género, e invitará a la institucionalidad, las familias y la comunidad a unirse.

“Esta conmemoración nos invita a recordar a las mujeres que han sido víctimas de las violencias, a honrar su memoria y, sobre todo, a reafirmar nuestro compromiso con la protección de la vida y los derechos de todas”, afirmó Helda Marino Mendoza, jefa de la Oficina de la Mujer, Equidad y Género del Distrito.

A esto se suma la orientación psicológica y jurídica que la Oficina brinda a mujeres víctimas de violencias basadas en género, para acompañarlas en el reconocimiento de sus derechos y facilitar la activación de las rutas de atención con las entidades competentes.