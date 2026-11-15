En Atlántico van 76 mujeres asesinadas: defensoras piden activar emergencia por violencia de género

Desde el pasado 9 de noviembre, Gellis Julieth Rambao Martínez, de 34 años, luchaba por su vida tras el ataque a bala que sufrió a manos de un sicario en la Olímpica de la calle 17 con carrera 25, barrio Rebolo, en el suroriente de Barranquilla.

Las autoridades confirmaron su fallecimiento en el Hospital General de Barranquilla este sábado, a causa de los impactos de bala que recibió a manos de un sicario, quien quedó grabado en cámaras de seguridad.

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El sujeto ingresó al supermercado aproximadamente a las 5:20 de la tarde, fue hasta la caja donde se encontraba la mujer y le disparó en varias oportunidades delante de clientes y trabajadores. Después, se dio a la huida en una motocicleta AX4 de color negro que lo esperaba.

Con la muerte de Gellis, ascienden a 76 las mujeres asesinadas este año en el Atlántico.



Ante la grave situación, Ruth Pareja, del Movimiento Amplio Social de Mujeres, le solicitó al Gobierno que se active la emergencia nacional por violencia de género en el Atlántico, para que se puedan robustecer las medidas de seguridad, proteger de forma más efectiva a las mujeres y capturar a los agresores.

“No quisiéramos hablar de cifras, de que van 76 víctimas, pero toca porque estas visibilizan que no se están haciendo las cosas adecuadamente. Estamos solicitando que se declare o se active la emergencia nacional por violencia de género en el Atlántico, que está en la Ley 2294 de 2023. El departamento del Atlántico es una zona de alto riesgo para las mujeres, por lo que se deben robustecer las medidas de seguridad y activar todos los protocolos cuando las mujeres van a hacer las denuncias”.

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Pareja también le hizo un llamado a la sociedad civil en su conjunto para que rechace de forma contundente estos hechos, sobre todo ahora que se aproxima el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre.

“Seguimos muy alarmadas porque la situación del Atlántico no puede ser indiferente para nadie. La sociedad civil en pleno tiene que rechazar esto de manera contundente. Se aproxima el 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, por lo que el llamado es a la ciudadanía. No es un compromiso de los movimientos ni de líderes sociales, es un llamado a la convocatoria de decir no más violencias en contra de las mujeres. Tenemos que tener territorios seguros y es el Estado, indudablemente, el que tiene que dar la garantía de vida a todas las mujeres”.

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Por último, las autoridades reiteraron a las mujeres en el Atlántico que pueden comunicarse con la Línea Púrpura en caso de presentarse alguna situación que ponga en riesgo su seguridad. Los teléfonos son 3173725692 y la línea de orientación 155.