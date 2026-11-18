El Concejo de Bucaramanga aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 071 de 2026, que autoriza a la Alcaldía a comprometer más de $540.000 millones mediante vigencias futuras excepcionales, con recursos proyectados hasta el año 2041.

La iniciativa recibió 16 votos a favor y tres en contra. Entre quienes respaldaron el proyecto estuvieron los concejales Daniela Torres y Camilo Machado, ambos de oposición. Por su parte, Jorge Flórez y José David Cavanzo votaron negativamente.

#ATENCIÓN El proyecto de acuerdo de vigencias futuras excepcionales por más de medio billón de pesos ($544mil millones) revivió y será debatido mañana a las 7 am. Con el empréstito el presupuesto aumentará en más de 1.billón de pesos para el año 2027 pic.twitter.com/Ee8xMWq7YD — JORGE FLOREZ #LaLuchaSigue (@jorgeflorezsi) November 17, 2026

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Los recursos estarán destinados a financiar diferentes servicios y proyectos del municipio, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar, la vigilancia y el aseo de las instituciones educativas oficiales.

También se contempla financiación para fortalecer la seguridad en los colegios y ejecutar la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario El Carrasco.



El Concejo de Bucaramanga aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 071 de 2026, que autoriza a la Alcaldía a comprometer más de $540.000 millones mediante vigencias futuras excepcionales.



La votación fue de 16 votos a favor y 3 en contra. 🧵 — Concejo de Bucaramanga (@ConcejoBGA_) November 18, 2026

Durante la discusión, varios concejales expresaron inquietudes por el impacto fiscal que representa comprometer recursos de futuras administraciones hasta 2041. Por esta razón, solicitaron explicaciones técnicas, financieras y jurídicas a los funcionarios de la Alcaldía.

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El proyecto fue presentado por la Administración Municipal y tuvo como ponente al concejal Luis Ávila. Finalmente, recibió el respaldo mayoritario de la plenaria.

¡Seguimos trabajando por Bucaramanga!



Desde el Concejo de Bucaramanga aprobamos el Proyecto de Acuerdo 071, en el cual tuve el honor de ser ponente. Seguimos aportando, construyendo y trabajando por el bienestar de nuestra ciudad. pic.twitter.com/99UAHkV9Z5 — Luis Ávila Concejal (@soyluisavilabga) November 18, 2026

Es importante precisar que la aprobación de las vigencias futuras no significa que los más de $540.000 millones se ejecutarán de manera inmediata. La autorización permite comprometer recursos de presupuestos de los próximos años, pero cada proceso contractual deberá cumplir los respectivos requisitos legales y administrativos.

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La decisión le permite a la Alcaldía proyectar la financiación de servicios esenciales y obras que tendrán compromisos presupuestales durante las próximas administraciones.