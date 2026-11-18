El Concejo de Bucaramanga aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 071 de 2026, que autoriza a la Alcaldía a comprometer más de $540.000 millones mediante vigencias futuras excepcionales, con recursos proyectados hasta el año 2041.
La iniciativa recibió 16 votos a favor y tres en contra. Entre quienes respaldaron el proyecto estuvieron los concejales Daniela Torres y Camilo Machado, ambos de oposición. Por su parte, Jorge Flórez y José David Cavanzo votaron negativamente.
#ATENCIÓN El proyecto de acuerdo de vigencias futuras excepcionales por más de medio billón de pesos ($544mil millones) revivió y será debatido mañana a las 7 am. Con el empréstito el presupuesto aumentará en más de 1.billón de pesos para el año 2027 pic.twitter.com/Ee8xMWq7YD— JORGE FLOREZ #LaLuchaSigue (@jorgeflorezsi) November 17, 2026
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Los recursos estarán destinados a financiar diferentes servicios y proyectos del municipio, entre ellos el Programa de Alimentación Escolar (PAE), el transporte escolar, la vigilancia y el aseo de las instituciones educativas oficiales.
También se contempla financiación para fortalecer la seguridad en los colegios y ejecutar la planta de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario El Carrasco.
El Concejo de Bucaramanga aprobó en segundo debate el Proyecto de Acuerdo 071 de 2026, que autoriza a la Alcaldía a comprometer más de $540.000 millones mediante vigencias futuras excepcionales.— Concejo de Bucaramanga (@ConcejoBGA_) November 18, 2026
La votación fue de 16 votos a favor y 3 en contra. 🧵
Durante la discusión, varios concejales expresaron inquietudes por el impacto fiscal que representa comprometer recursos de futuras administraciones hasta 2041. Por esta razón, solicitaron explicaciones técnicas, financieras y jurídicas a los funcionarios de la Alcaldía.
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El proyecto fue presentado por la Administración Municipal y tuvo como ponente al concejal Luis Ávila. Finalmente, recibió el respaldo mayoritario de la plenaria.
¡Seguimos trabajando por Bucaramanga!— Luis Ávila Concejal (@soyluisavilabga) November 18, 2026
Desde el Concejo de Bucaramanga aprobamos el Proyecto de Acuerdo 071, en el cual tuve el honor de ser ponente. Seguimos aportando, construyendo y trabajando por el bienestar de nuestra ciudad. pic.twitter.com/99UAHkV9Z5
Es importante precisar que la aprobación de las vigencias futuras no significa que los más de $540.000 millones se ejecutarán de manera inmediata. La autorización permite comprometer recursos de presupuestos de los próximos años, pero cada proceso contractual deberá cumplir los respectivos requisitos legales y administrativos.
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La decisión le permite a la Alcaldía proyectar la financiación de servicios esenciales y obras que tendrán compromisos presupuestales durante las próximas administraciones.