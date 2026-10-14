Masiva marcha en Bucaramanga durante jornada nacional de protesta

Fue masiva la participaron en la jornada de manifestaciones que se realizó este miércoles 14 de octubre en Bucaramanga, convocada por organizaciones sindicales, estudiantes, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato de Educadores de Santander, en medio de la jornada nacional de protesta.

La movilización terminó en la plaza cívica Luis Carlos Galán, hasta donde llegaron los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), quienes salieron de su campus y se unieron a la marcha de los educadores.

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Las dos movilizaciones partieron desde la UIS y la Puerta del Sol, recorrieron la carrera 27 y avanzaron por la calle 36 hacia el centro de Bucaramanga, donde se concentraron los manifestantes para expresar sus inconformidades.

Entre las principales razones de la protesta, los docentes manifestaron su rechazo a las medidas del Gobierno nacional y señalaron que persisten problemas en el sistema de salud, así como preocupaciones frente a las garantías para ejercer el derecho a la movilización.



“Estamos aquí hoy en la primera marcha en contra de este Gobierno por todas las medidas antipopulares que ha ejercido. Por ejemplo, amenazando que nosotros no podemos salir a las marchas. En salud no hay ningún cambio”, expresó uno de los educadores participantes.

Así avanza la marcha por la carrera 27 de Bucaramanga. Los manifestantes, que llevan banderas de Colombia y de organizaciones sindicales, también expresan mensajes en defensa del páramo de Santurbán. La movilización terminará en la plaza cívica Luis Carlos Galán #MañanasBlu pic.twitter.com/Cg4r4eFjzr — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2026

Durante el recorrido también se escucharon consignas en defensa de la educación pública. “No queremos educación con lógica de mercado, la educación es un derecho público garantizado”, señalaron los docentes.

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A la jornada se sumaron integrantes del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, quienes rechazaron la minería en zonas de páramo y reiteraron su llamado a proteger este ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua en Santander.

La manifestación transcurrió sin mayores alteraciones del orden público. Sin embargo, se reportaron grafitis en una iglesia cristiana ubicada sobre la carrera 27.

#Atención Durante la marcha en Bucaramanga, algunos manifestantes que salieron de la UIS pintaron grafitis en la fachada de una iglesia cristiana ubicada sobre la carrera 27 #MañanasBlu pic.twitter.com/1xiOVUISyx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2026

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Con la llegada de los últimos manifestantes a la plaza cívica Luis Carlos Galán, concluyó la jornada de movilización en Bucaramanga, en la que participaron distintos sectores sociales y sindicales para exponer sus reclamos en temas de salud, educación y ambientales.