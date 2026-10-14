En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Papa León XIV
Protesta en Colombia
Eva Ferrer
El Campín
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Masiva marcha en Bucaramanga durante jornada nacional de protesta

Masiva marcha en Bucaramanga durante jornada nacional de protesta

Estudiantes, docentes, sindicatos y defensores del páramo de Santurbán se movilizaron por las calles de la ciudad. La jornada terminó en la plaza cívica Luis Carlos Galán.

Marcha docentes Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Marcha docentes Bucaramanga //Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Fue masiva la participaron en la jornada de manifestaciones que se realizó este miércoles 14 de octubre en Bucaramanga, convocada por organizaciones sindicales, estudiantes, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Sindicato de Educadores de Santander, en medio de la jornada nacional de protesta.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La movilización terminó en la plaza cívica Luis Carlos Galán, hasta donde llegaron los estudiantes de la Universidad Industrial de Santander (UIS), quienes salieron de su campus y se unieron a la marcha de los educadores.

Últimas noticias

FOTO CONGRESISTAS DE SANTANDER- REUNIÓN MINTRANSPROTE.jpg
Santanderes

Congresistas de Santander piden al gobierno De La Espriella priorizar nueve obras viales

WhatsApp Image 2026-10-14 at 08.51.31.jpeg
Santanderes

Niño Lucas Murillo saldrá de la clínica tras recuperación de cirugía de corazón en Floridablanca

Publicidad

Las dos movilizaciones partieron desde la UIS y la Puerta del Sol, recorrieron la carrera 27 y avanzaron por la calle 36 hacia el centro de Bucaramanga, donde se concentraron los manifestantes para expresar sus inconformidades.

Entre las principales razones de la protesta, los docentes manifestaron su rechazo a las medidas del Gobierno nacional y señalaron que persisten problemas en el sistema de salud, así como preocupaciones frente a las garantías para ejercer el derecho a la movilización.

“Estamos aquí hoy en la primera marcha en contra de este Gobierno por todas las medidas antipopulares que ha ejercido. Por ejemplo, amenazando que nosotros no podemos salir a las marchas. En salud no hay ningún cambio”, expresó uno de los educadores participantes.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Durante el recorrido también se escucharon consignas en defensa de la educación pública. “No queremos educación con lógica de mercado, la educación es un derecho público garantizado”, señalaron los docentes.

Publicidad

A la jornada se sumaron integrantes del Comité para la Defensa del Páramo de Santurbán, quienes rechazaron la minería en zonas de páramo y reiteraron su llamado a proteger este ecosistema estratégico para el abastecimiento de agua en Santander.

La manifestación transcurrió sin mayores alteraciones del orden público. Sin embargo, se reportaron grafitis en una iglesia cristiana ubicada sobre la carrera 27.

Publicidad

Con la llegada de los últimos manifestantes a la plaza cívica Luis Carlos Galán, concluyó la jornada de movilización en Bucaramanga, en la que participaron distintos sectores sociales y sindicales para exponer sus reclamos en temas de salud, educación y ambientales.

Relacionados

Bucaramanga

Santander

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad