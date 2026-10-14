Capturan en Sabana de Torres a hombre señalado de abusar sexualmente de tres niñas

Un hombre de 44 años fue capturado por orden judicial en el municipio de Sabana de Torres, Santander, señalado de presuntamente cometer delitos sexuales contra tres niñas de 2, 6 y 8 años. Tras las audiencias preliminares, un juez le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.

De acuerdo con la información entregada por la Policía de Santander, la investigación se activó el pasado 6 de octubre de 2026, luego de que las autoridades recibieran una denuncia sobre los presuntos hechos. A partir de ese momento, unidades de Investigación Criminal e Inteligencia Policial adelantaron labores investigativas en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Ejército Nacional.

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Según las primeras indagaciones, las presuntas agresiones habrían ocurrido durante aproximadamente un año en Sabana de Torres. El hombre, oriundo de este municipio, presuntamente aprovechaba la cercanía con el entorno familiar de las menores para cometer los delitos.

La Policía indicó que, en menos de tres días desde la activación de la investigación, se recopiló el material probatorio que permitió obtener la orden de captura contra el señalado.



El hombre deberá responder por los presuntos delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y actos sexuales con menor de 14 años agravado. La responsabilidad penal deberá determinarse en el curso del proceso judicial.

El coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante del Departamento de Policía Santander, reiteró el llamado a denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños, niñas y adolescentes.

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Las autoridades recordaron que la ciudadanía puede reportar estos casos a través de las líneas 123 de la Policía Nacional y 141 del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como mediante los canales oficiales de denuncia.