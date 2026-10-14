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Congresistas de Santander piden al gobierno De La Espriella priorizar nueve obras viales

La bancada santandereana presentó al Ministerio de Transporte una agenda de obras que incluye corredores estratégicos, la terminación de la Variante de San Gil y la recuperación de vías terciarias.

FOTO CONGRESISTAS DE SANTANDER- REUNIÓN MINTRANSPROTE.jpg
FOTO: Congresistas de Santander en reunión Mintransporte - suministrada por prensa Miguel Ángel Pinto
Por: Javier Rodríguez
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Actualizado: 14 de oct, 2026

Santander busca asegurar recursos nacionales para atender el atraso en su infraestructura vial. El representante a la Cámara Miguel Ángel Pinto Rueda radicó ante el Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías y la Agenda Vial Estratégica de Santander 2026-2030, una propuesta que reúne nueve prioridades para que sean incluidas en el próximo Plan Nacional de Desarrollo.

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La agenda contempla seis corredores primarios: la Ruta de los Comuneros, San Gil-Charalá-Duitama, Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, Bucaramanga-Pamplona, la Transversal del Carare y Los Curos-Málaga.

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También incluye el corredor secundario San Gil-Mogotes-San Joaquín-Onzaga, con una posible conexión hacia Cerinza, Boyacá, que deberá ser estudiada; el rescate de la Variante de San Gil, cuya ejecución está pendiente, y el programa Caminos del Tigre, orientado a recuperar las vías terciarias que conectan a las comunidades rurales.

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La propuesta plantea que cada proyecto tenga un responsable institucional, una fuente de financiación y metas anuales. Además, establece una hoja de ruta con plazos de 30, 60, 90 y 180 días desde su radicación, así como un tablero público para hacer seguimiento trimestral a los avances.

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“Presentamos una hoja de ruta técnica para sacar a Santander del atraso vial y hacer seguimiento hasta convertir estas prioridades en obras”, afirmó Pinto, quien anunció que impulsará el seguimiento desde la Comisión Accidental de la Ruta de los Comuneros, junto con la bancada parlamentaria del departamento y las comunidades.

El senador Gustavo Moreno también se refirió a la articulación de los congresistas del departamento con el Ministerio de Transporte para gestionar los proyectos de infraestructura, independientemente de las diferencias políticas.

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Entre las obras mencionadas por el senador están los corredores Bucaramanga-Barbosa y Bucaramanga-Pamplona, la vía Yuma, Los Curos-Málaga y la Transversal del Carare.

Moreno señaló que Santander aporta, según sus declaraciones, el 7 % del producto interno bruto (PIB) nacional y sostuvo que la gestión conjunta debe traducirse en inversiones para mejorar la conectividad del departamento.

“Las vías que necesitamos deben estar por encima de los intereses políticos”, afirmó el congresista.

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En la agenda de gestión también figuran la habilitación del paso de carga pesada por el sector de Pescadero, la instalación de un sistema permanente de atención al usuario en la vía Bucaramanga-Bogotá y la definición de la ruta jurídica y ambiental para avanzar en una nueva contratación de la Variante de San Gil.

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El reto para los congresistas será lograr que las prioridades presentadas ante el Gobierno nacional queden respaldadas por decisiones concretas de financiación, contratación y ejecución. La inclusión de los proyectos en la agenda constituye una gestión ante el Ejecutivo, pero no significa que los recursos estén aprobados ni que las obras tengan garantizado su inicio.

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