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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Bucaramanga tendrá 300 policías en las calles este miércoles por movilizaciones

Bucaramanga tendrá 300 policías en las calles este miércoles por movilizaciones

El alcalde Cristian Portilla anunció el despliegue de la Policía, el Ejército y otras entidades tras un consejo de seguridad. Las autoridades buscan garantizar el derecho a la manifestación, la movilidad y el orden público durante las movilizaciones de este miércoles 14 de octubre.

Docentes paro.
Docentes paro
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Desde las 6:00 de la mañana de este miércoles, Bucaramanga tendrá un dispositivo de seguridad con 300 uniformados para acompañar la jornada de protestas convocada por docentes, sindicatos y organizaciones sociales.

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El anuncio lo hizo el alcalde Cristian Portilla al finalizar un consejo de seguridad en el que participaron la Policía Metropolitana, el Ejército y Migración Colombia.

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Según el mandatario, las capacidades de las autoridades estarán distribuidas en diferentes puntos de la ciudad para prevenir alteraciones del orden público y facilitar la movilidad.

“Protestar es un derecho legítimo y constitucional”, afirmó Portilla, quien aseguró que le impartió instrucciones al general Miguel Camelo, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, para garantizar el ejercicio de la manifestación dentro del marco legal y proteger la circulación de los ciudadanos.

El alcalde también envió un mensaje a quienes participarán en las movilizaciones:

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"Bienvenida la protesta, pero no el vandalismo”, dijo el mandatario.

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Con esta declaración, el mandatario insistió en que se debe respetar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad, los bienes públicos y privados ni la movilidad de los demás ciudadanos.

El dispositivo de seguridad contará con capacidades de la Policía, el Ejército y Migración Colombia.

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Los 300 uniformados estarán distribuidos en la ciudad desde las 6:00 de la mañana, de acuerdo con lo anunciado por el alcalde, para acompañar las manifestaciones y atender posibles situaciones que puedan alterar el orden público.

La jornada está prevista desde las 9:00 de la mañana. Entre los recorridos anunciados se encuentra el trayecto desde la carrera 27 con calle 56 y la entrada principal de la Universidad Industrial de Santander (UIS), con avance por la carrera 27 y la calle 36 hasta la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento.

Se recomienda a los conductores prever posibles afectaciones en la movilidad, especialmente en los corredores por donde avanzarán los manifestantes, y estar atentos a las indicaciones de los agentes de tránsito.

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Las autoridades reiteraron que el objetivo es permitir el desarrollo de las movilizaciones y, al mismo tiempo, proteger a quienes transitan por la capital santandereana.

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