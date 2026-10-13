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Secretaría de Educación de Bucaramanga advierte que docentes que marchen deberán reponer clases

La secretaria de Educación, Martha Cecilia Guarín Lizcano, aseguró que se garantizará el derecho a la protesta, pero recordó que los profesores que participen en las movilizaciones deberán recuperar las jornadas académicas para no afectar a los estudiantes.

Secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín Lizcano.
Secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín Lizcano.
Imagen en estudios. Secretaria de Educación de Bucaramanga, Martha Cecilia Guarín Lizcano.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La participación de docentes en las movilizaciones previstas en el país abre el debate sobre la continuidad de las clases en Bucaramanga.

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Frente a este escenario, la Secretaría de Educación municipal anunció que aplicará las disposiciones contempladas en la nueva circular del Ministerio de Educación Nacional y enfatizó que las actividades académicas no se pueden ver afectadas.

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Martha Cecilia Guarín Lizcano, secretaria de Educación de Bucaramanga, señaló que la administración respeta el derecho de los maestros a manifestarse, pero insistió en que quienes se sumen a las marchas tendrán que reponer el tiempo de clases que dejen de impartir.

“Se garantiza el derecho a la protesta. El que quiere manifestar tiene derecho a hacerlo, pero es importante resaltar que se enfatiza en la necesidad de que aquellos docentes que asistan a la marcha deben reponer el derecho de clases”, explicó la funcionaria.

La secretaria agregó que la dependencia aplicará los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional y sostuvo que, ante este tipo de movilizaciones, la posición de la administración es garantizar la continuidad del calendario académico y la recuperación de las clases cuando corresponda.

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La medida busca que la participación de los docentes en las jornadas de protesta no implique una pérdida de horas de formación para los estudiantes de las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga.

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Por ahora, la Secretaría de Educación aplicará las orientaciones ministeriales frente a las movilizaciones y la reposición de las actividades académicas, de acuerdo con las disposiciones vigentes, cada uno de los rectores serán los encargados de definir como se realizarán dichas recoperaciones de tiempo con el fin de no afectar la educación de los estudiates.

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