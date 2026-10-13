Alias ‘Pin’ no regresó a la cárcel tras permiso de 72 horas; fue recapturado en Bucaramanga

Un permiso para salir temporalmente de prisión terminó con una nueva captura para Benjamín Rodríguez Cárdenas, alias ‘Pin’, quien no regresó a la cárcel La Modelo de Bucaramanga una vez vencidas las 72 horas autorizadas.

El hombre fue localizado por la Policía en el norte de la capital santandereana, donde se hizo efectiva una orden judicial en su contra.

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El procedimiento fue adelantado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Los uniformados lo encontraron en una cancha del barrio Betania, etapa 12, y verificaron que era requerido por la justicia para continuar cumpliendo una condena.



El caso que llevó a alias ‘Pin’ a prisión se remonta a enero de 2019, cuando fue capturado en flagrancia por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bladimir Lechuga Montaño, de 19 años, ocurrido en el barrio La Inmaculada, en Bucaramanga.

Por estos hechos, Rodríguez Cárdenas recibió una condena de 16 años y ocho meses de prisión por homicidio agravado. Después de permanecer varios años recluido en La Modelo, obtuvo un permiso penitenciario de hasta 72 horas para salir temporalmente del establecimiento.

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Sin embargo, una vez terminó el plazo, no volvió al centro carcelario. Esta situación llevó a que el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad emitiera una orden de captura para lograr su ubicación y garantizar que continuara cumpliendo la pena impuesta.

La búsqueda terminó en el barrio Betania, donde los investigadores hicieron efectiva la orden judicial. Tras el procedimiento, alias ‘Pin’ quedó a disposición de las autoridades judiciales para adelantar los trámites correspondientes.

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El coronel Harvey Augusto Silva Guzmán, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que la captura estaba relacionada con la orden vigente por homicidio agravado y con el incumplimiento del regreso a prisión después del permiso de 72 horas.

Con esta captura, las autoridades buscan que el condenado continúe cumpliendo la pena establecida por la justicia, luego de abandonar temporalmente el establecimiento penitenciario y no regresar en el tiempo autorizado.