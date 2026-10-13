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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Evacúan varios edificios en Bucaramanga tras sismo de magnitud 5.0 en Santander

Evacúan varios edificios en Bucaramanga tras sismo de magnitud 5.0 en Santander

Organismos de socorro realizan monitoreo y se verifica si hay afectaciones en las edificaciones tras el movimiento telúrico, que tuvo como epicentro Los Santos.

Temblor hoy.jpg
Temblor hoy //
Foto: SGC
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 13 de oct, 2026

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió a Santander este martes 13 de octubre y provocó la evacuación preventiva de edificios en Bucaramanga, donde trabajadores y ocupantes salieron a zonas abiertas mientras se adelúa el seguimiento a posibles afectaciones.

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El Servicio Geológico Colombiano reportó que el movimiento ocurrió a las 4:24 de la tarde, con una profundidad de 149 kilómetros y epicentro en la zona de Los Santos. Entre los municipios más cercanos se encuentran Jordán, a nueve kilómetros, y Zapatoca, a 15 kilómetros.

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Tras el temblor, los organismos de socorro realizan monitoreo para establecer si se presentaron daños en edificaciones u otras emergencias relacionadas con el movimiento telúrico. También se requiere conocer el balance oficial de las inspecciones adelantadas en Bucaramanga y el área metropolitana.

Por ahora, se debe confirmar con las autoridades si hay personas lesionadas, daños materiales o novedades que obliguen a mantener evacuadas algunas edificaciones.

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Las autoridades recomiendan conservar la calma y seguir las instrucciones de los organismos de emergencia. Si se observan grietas nuevas, desprendimientos u otros daños después del sismo, se debe evitar el ingreso al inmueble hasta que sea revisado por personal competente.

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