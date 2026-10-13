Temblor hoy en Colombia: sismo de magnitud 5.0 sacude Santander con epicentro en Los Santos

Un sismo de magnitud 5.0 se registró este martes 13 de octubre de 2026 a las 4:24 p. m., hora local, con epicentro en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

De acuerdo con el reporte, el epicentro se localizó a 6 kilómetros de Los Santos, en las coordenadas 6.80 de latitud norte y -73.14 de longitud. La profundidad del evento fue de 149 kilómetros.

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El SGC advierte en el boletín que la información "está sujeta a cambios", por lo que los parámetros del sismo pueden ser ajustados tras su revisión.

Qué se sabe del temblor en Santander

El mapa publicado por el SGC ubica el epicentro al sur de Bucaramanga, capital de Santander, y en el centro-oriente del país. En la representación aparecen también Cúcuta, capital de Norte de Santander, y Tunja, capital de Boyacá, como referencias geográficas de la zona.



Hasta el momento, el material disponible no incluye reportes oficiales sobre afectaciones, lesionados o daños en viviendas e infraestructura, ni el listado de departamentos donde fue percibido el movimiento.

Los Santos y el Nido Sísmico de Bucaramanga

Los Santos se ubica sobre el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una zona de alta actividad sísmica a profundidades intermedias. Sismos con epicentro en este municipio y con profundidades cercanas a los 150 kilómetros se han registrado en otras ocasiones.

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Así lo muestran reportes de medios sobre eventos anteriores. El 16 de septiembre de 2023, el SGC reportó un temblor de magnitud 5.0 con epicentro en Los Santos y una profundidad de 149 kilómetros. En esa ocasión, la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander informó que no hubo personas lesionadas ni inmuebles afectados tras un recorrido por tres municipios.

El 7 de marzo de 2022 se registró otro sismo de magnitud 5.0 en la misma zona, a 154 kilómetros de profundidad. Las autoridades de los 87 municipios de Santander realizaron un barrido para verificar posibles daños, y los organismos de socorro descartaron afectaciones y víctimas.

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Más recientemente, el 16 de enero de 2026, el SGC reportó un evento de magnitud 5.0 a las 2:05 de la madrugada, con epicentro en Santander. Según la Oficina de Gestión del Riesgo del departamento, no hubo daños materiales ni personas afectadas.

Sismo. Foto: AFP

Por qué los sismos profundos pueden sentirse en varias regiones

Los eventos ocurridos a profundidades intermedias, como el registrado hoy, pueden ser percibidos en áreas amplias aunque su epicentro se ubique en un punto específico. En episodios anteriores en Los Santos, el SGC recibió reportes de personas que sintieron el movimiento en Santander, Antioquia, Boyacá, Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander y otros departamentos.

Cómo reportar si sintió el sismo

El SGC habilita un formulario en su sitio web para que los ciudadanos reporten si percibieron el movimiento. Esa información contribuye a determinar la intensidad con la que fue sentido el sismo en distintas zonas. La entidad recomienda consultar únicamente sus reportes oficiales y los de los organismos de gestión del riesgo para evitar la desinformación.

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Se espera que el SGC y las oficinas de gestión del riesgo departamentales y municipales informen si hubo afectaciones y actualicen los datos del evento.