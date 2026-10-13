De defender a los presos a exigir atención para su vida: el drama de un veedor en Bucaramanga

Hernando Mantilla, reconocido en Santander por defender los derechos de las personas privadas de la libertad, hoy enfrenta una batalla por su propia salud. Su familia denuncia dificultades para conseguir la atención médica especializada que necesita, luego de sufrir un infarto y dos accidentes cerebrovasculares en menos de dos meses.

Sus hijas interpusieron una acción de tutela para exigir a Salud Total EPS que garantice la atención prioritaria del hombre, de 65 años, y responda a la solicitud de traslado al Hospital Internacional de Colombia (HIC), en Piedecuesta. La familia esperaba una decisión judicial frente a sus requerimientos.

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Diana Catalina Mantilla, hija del veedor, relató que la situación se complicó después de que a su padre le detectaran líquido y contenido alimentario en los pulmones. Posteriormente, sufrió dos accidentes cerebrovasculares (ACV), lo que aumentó la preocupación de sus familiares por su recuperación y las posibles secuelas.

“Le detectaron agua y comida en los pulmones, después tuvo dos ACV. Entonces ya dijo la Cardiovascular, no podemos hacer nada por él, lo vamos a trasladar al HIC, pero Salud Total no nos aprobó el traslado y lo mandaron a la Clínica Chicamocha. Allá lo que hicimos fue retroceder”, aseguró Diana Catalina Mantilla.



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La hija del veedor también cuestionó la atención que, según su denuncia, ha recibido su padre y afirmó que le han suministrado acetaminofén para tratar sus dolencias, por eso, la familia solicita valoraciones y exámenes especializados que permitan establecer el manejo médico que requiere.

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Ante la preocupación por el estado de salud de Hernando Mantilla y la falta de claridad sobre su atención, sus hijas acudieron a la justicia para solicitar garantías médicas y que se evalúe la remisión al HIC.

Según Diana Catalina, la familia seguía esperando una respuesta de la EPS y el pronunciamiento del juez sobre la tutela. Las hijas buscan que se defina la atención que debe recibir su padre y las condiciones para continuar su tratamiento.

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El caso también involucra a la Clínica Chicamocha, donde permanece bajo atención médica. La institución ha sostenido, según información publicada sobre el caso, que el paciente puede continuar su recuperación en casa con rehabilitación neurológica y tratamiento farmacológico, una postura que difiere de las preocupaciones expresadas por sus familiares.

Mientras se resuelve la controversia, sus hijas insisten en que necesitan garantías sobre la continuidad del tratamiento y la atención especializada de su padre. La familia espera una decisión que permita definir los pasos que deben seguir para su recuperación.