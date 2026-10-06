Video: presos usaron una paloma mensajera para intentar meter cargadores a cárcel de Girón

Una paloma fue detectada por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) cuando, al parecer, era utilizada para ingresar elementos prohibidos a la cárcel de Palogordo, ubicada en Girón, Santander.

El ave fue encontrada en inmediaciones del centro de reclusión con un arnés atado a sus alas y una especie de bolso instalado sobre su lomo. En el interior de este elemento había una carga envuelta en plástico vinipel que correspondía a cables para cargadores de teléfonos celulares.

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De acuerdo con la información conocida, la paloma tenía una dirección determinada hacia uno de los patios del establecimiento penitenciario, donde presuntamente era esperada por algunos privados de la libertad. El hallazgo fue registrado en video por los funcionarios que intervinieron al animal y retiraron la carga que llevaba.

En la grabación se observa el procedimiento realizado por los guardianes para revisar a la paloma y establecer qué transportaba. Uno de los funcionarios explica que el peso de la carga impedía que el ave pudiera volar normalmente.



“Se evidencia una paloma en el área de portal 1 con este elemento para transporte, al parecer para enviar a los privados de la libertad. Se evidencia que tiene su amarre”, señala el funcionario durante el procedimiento. Posteriormente, muestra el elemento que había sido instalado sobre el lomo del animal y la carga que se encontraba en su interior.

“Y en elemento decomisado se evidencia el siguiente bolso mostrado. La paloma ahí por el peso no puede volar. Vamos a mostrar acá para dejar en evidencia los elementos. Cable. Un cargador, dos cargadores”, agrega el funcionario en la grabación.

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El caso llamó la atención por el método utilizado para intentar introducir los elementos al establecimiento penitenciario. La carga estaba acondicionada en un pequeño dispositivo sujeto al cuerpo del animal, con un sistema de amarres que permitía mantenerla adherida durante el vuelo.

El Inpec ha registrado en otras oportunidades situaciones relacionadas con el uso de animales para intentar ingresar elementos a establecimientos penitenciarios. En estos casos, los funcionarios han identificado comportamientos inusuales de aves que sobrevuelan o permanecen en inmediaciones de los patios.