Veedor agredido en protestas propalestina en Medellín denunciará intento de homicidio

En medio de los recientes acercamientos del Ministerio del Interior con autoridades de Gobierno y policiales de Medellín tras los desmanes del pasado 7 de octubre durante la marcha propalestina en la ciudad, uno de los ciudadanos que presuntamente habría sido agredido por un gestor de seguridad y convivencia entregó su versión de los hechos protagonizados en el sector de Milla de Oro en El Poblado.

Se trata de Marcos Botero, integrante de la veeduría AMVA y quien acompañó la movilización como observador de derechos humanos desde el inicio de la jornada donde aseguró que previo al momento de intervención de la Fuerza Pública se registraron al menos dos momentos de altercados entre los manifestantes y quienes venían acompañando la marcha adscritos a la Secretaría de Seguridad.

Botero aseguró que en el momento en que se generó la discusión más fuerte él se metió a separar a quienes intentaron agredirse, pero uno de los gestores le quitó su teléfono celular y además le lanzaron gas pimienta para posteriormente golpearlo brutalmente como se hicieron viral en redes sociales estos registros.

El veedor de derechos humanos aseguró que ya interpuso las denuncias ante un fiscal por hurto, agresión contra defensor de derechos humanos y lesiones personales; sin embargo, busca que las conductas sean abordadas con mayor severidad.



"Lo que en una ampliación nosotros vamos a solicitar que se cambie a intento de homicidio porque, pues si me hubieran dado en el ojo me lo hubieran podido sacar o si me hubieran dado más arriba en la sien me hubieran podido incluso dejar ahí sin vida", aseguró.

El denunciante destaca que hay un riesgo latente no solo para él, sino para todos aquellos que hayan logrado ser identificados por parte de dichos gestores de seguridad, muchos de ellos exintegrantes de la Fuerza Pública y con permisos para el porte de armas de fuego.

"Tenemos información de que presuntamente la mayoría son expolicías y exmilitares retirados y que posiblemente la mayoría tienen ese permiso especial de uso y porte de armas de fuego, lo que para nosotros es un riesgo muchísimo mayor", indicó.

Sobre lo ocurrido el pasado martes en la capital antioqueña además de investigaciones por parte de la Personería Distrital, la propia Alcaldía de Medellín indicó que están evaluando lo sucedido para determinar responsabilidades particulares en procedimientos contención y mediación con los manifestantes previo a lo que fue la intervención de la fuerza pública.