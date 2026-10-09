Paciente de Nueva EPS suma cinco meses esperando cirugía gastrointestinal en Barranquilla

El 25 de mayo de este año inició una pesadilla para Rafael Barraza Ariza y su familia, luego de su llegada hacia la Clínica Reina Catalina de Barranquilla por la aparición de un granuloma en su estómago, una pequeña masa que se forma a causa de infecciones.

Desde entonces, suman cinco meses intentando recibir la autorización de la Nueva EPS para un traslado que le salve la vida a este paciente de 41 años, quien necesita con urgencia la intervención de un cirujano gastrointestinal especialista en fístulas enteroatmosféricas y reconstrucción de la pared abdominal.

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Rafael en estos momentos se aferra a un tratamiento que drena sus líquidos intestinales para que no se infecten, al tiempo que médicos deben realizarle lavados quirúrgicos dos veces por semana mientras llega la anhelada respuesta. Sin embargo, lo grave es que Nueva EPS les insiste en que no hay disponibilidad de camas.

Eddy Barraza, hermano del paciente, indica que ni con un fallo de tutela favorable del Juzgado Séptimo de Familia han logrado la remisión, pese a que la misma fue ordenada por el togado desde el viernes 17 de septiembre, en un lapso obligatorio de 48 horas.



“He ido a la Personería, a la Superintendencia de Salud, a la Secretaría de Salud Distrital y he pedido ayuda, se le colocó una acción de tutela por medio del juez séptimo del Tribunal de Barranquilla y resulta, pese al plazo puesto de 48 horas, tampoco se pudo. No hay ley, ni justicia, mucho menos cumplimiento”, declaró a Blu Radio.

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El estado de Rafael Barraza es crítico y muestra de ello es su peso inferior a los 40 kilos. Su problema se deriva desde hace 20 años, cuando fue víctima de una bala pérdida momentos en los que regresaba de estudiar en la Universidad del Atlántico. De allí, terminó con una perforación en su colón y su riñón izquierdo, además de quedar parapléjico y sumar una peritonitis.

Sus órganos se sostienen con una malla intraabdominal. Por eso, su hermano explica que cada día que pasa es un sufrimiento mayor para él y también para su madre, quien no sale de la sala de hospital en la que se encuentra hasta verlo mejor.

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“Él llora, me dice que lo ayude, que haga lo que sea. Está sufriendo mucho. Sabe todo lo que hacemos, pero no nos podemos poner en su lugar. Mi mamá está todo el tiempo allí, casi que vive en esa habitación de la clínica”, agregó.

La última opción a la que esperan recurrir los familiares de Rafael Barraza Ariza, es que el presidente Abelardo De La Espriella se dé cuenta de lo que está pasando y los ayude.