Procuraduría investiga presuntas irregularidades en construcción de Comando de Policía en Atlántico

Bajo una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría se encuentran Ana María Navarro Mora, funcionaria de la Gobernación de Atlántico, y Osiris Georgina Suárez Molina, quien también ejerció funciones públicas como representante legal del consorcio a cargo de la construcción del comando de Policía de Sabanalarga, Atlántico.

La apertura de la investigación se da por posibles irregularidades en el desarrollo, ejecución y supervisión de este contrato, durante la vigencia 2024.

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La Segunda Delegada para la Contratación Estatal señaló que se validará si Navarro Mora, en su calidad de supervisora del contrato, y Suárez Molina, como representante legal del consorcio, efectuaron pagos sin que se hubiesen cumplido los objetos contractuales, dobles pagos en costos y cancelaron ítems correspondientes a obligaciones propias del contratista.



"Por esos hechos, el Ministerio Público ordenó la práctica de pruebas documentales, con el fin de establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que habrían ocurrido los presuntos hechos objeto de la presente actuación procesal", informó la Procuraduría.