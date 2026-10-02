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Blu Radio  / Economía  / Gobierno logra ampliar plazo de pago de deuda con vencimientos que llegan hasta 2062

Gobierno logra ampliar plazo de pago de deuda con vencimientos que llegan hasta 2062

La operación permitió trasladar $19,8 billones en vencimientos hacia otras vigencias, de manera distribuida, en 2029, 2030, 2031, 2035, 2040, 2041, 2058 y 2062

dinero colombia.jpg
Dinero Colombia.
Foto: archivo Blu Radio.
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El Gobierno logró un plazo extra en el plazo del pago de la deuda tras adelantar un intercambio de títulos de deuda pública que estaban próximos a vencer este 2026 y en 2027 por otros con fechas de vencimiento más lejanas.

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La operación permitió trasladar $19,8 billones en vencimientos hacia otras vigencias, de manera distribuida, en 2029, 2030, 2031, 2035, 2040, 2041, 2058 y 2062. Con esto, una parte de los recursos que originalmente debía destinar al pago de capital en 2026 y 2027 podrá ser utilizada para cubrir otros compromisos, mientras que esos títulos serán atendidos en años posteriores, de acuerdo con sus nuevos vencimientos.

Dinero colombiano, peso colombiano
Dinero colombiano, peso colombiano
Foto: Blu Radio

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“Esta operación busca gestionar proactivamente el riesgo de refinanciamiento, optimizar el manejo de la liquidez y dejar al país mejor posicionado para enfrentar los retos en materia fiscal y presupuestal en 2027”, dijo el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

Según la cartera, la operación tuvo un costo de $536.000 millones y contó con la participación de inversionistas locales y extranjeros. Otro de los cambios importantes está en la vida promedio de la deuda interna en TES. Este indicador pasó de 9,97 años a 10,17 años, equivalente aproximadamente a 2,4 meses.

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