Acolgen respalda proyecto que busca asegurar $1,2 billones para pagos de deudas en mercado eléctrico

La Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen) respaldó el proyecto de ley 401 de 2026, mediante el cual el Gobierno propone destinar $1,2 billones para atender la crisis de pagos del mercado de energía.

Según explicó Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, por medio de un mensaje en la red social X, los recursos no quedarían a disposición de la empresa intervenida, sino que se utilizarían directamente para pagar obligaciones que ya fueron reconocidas y liquidadas a favor de las empresas acreedoras.

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“Se busca que los recursos vuelvan a circular dentro de la cadena de pagos del sector”, escribió Gutiérrez.

1/4 Desde @Acolgen respaldamos el PL 401/2026 @CamaraColombia, a través del cual el Gobierno de @ABDELAESPRIELLA propone destinar $1,2 billones para ayudar a resolver la crisis de pagos del mercado de energía. No son recursos adicionales: el proyecto reasigna recursos del… — Natalia Gutierrez (@NGutierrezJ) September 30, 2026

La propuesta contempla reasignar recursos del presupuesto provenientes del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con Gutiérrez, no se trata de recursos adicionales.



La presidenta de Acolgen advirtió que “cuando una empresa deja de pagar, el problema no termina allí”, puesto que las compañías que no reciben esos recursos también tienen obligaciones que cumplir, por lo que el efecto puede extenderse por todo el mercado.

Gutiérrez señaló que esta situación es especialmente relevante para las plantas térmicas, que deben comprar anticipadamente gas y carbón para poder generar cuando el sistema lo necesite.

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El gremio considera que la medida atiende parcialmente el problema de liquidez del mercado, pero también plantea la necesidad de soluciones estructurales para la Costa Caribe, financiación permanente del Fondo Empresarial y mecanismos que protejan al mercado ante nuevos incumplimientos.