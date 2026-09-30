Maquinaria pesada toma fuerza en Colombia ante las nuevas necesidades de sectores productivos

La transformación de las actividades productivas en Colombia está generando nuevas necesidades en materia de maquinaria pesada. Sectores como la construcción, la infraestructura, la agricultura, la minería y la industria requieren equipos que, además de responder a las condiciones de cada operación, permitan mantener la continuidad de los proyectos y optimizar el uso de los activos.

En medio de este escenario, JCB busca ampliar su operación en el país junto con Andes Maq y con el respaldo de Divemotor, compañía que asumió como distribuidor autorizado de la marca de maquinaria amarilla. La estrategia contempla incrementar progresivamente la disponibilidad de equipos y fortalecer la atención técnica y el suministro de repuestos en distintas regiones.

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“Colombia tiene un gran potencial en sectores como construcción e infraestructura, los cuales queremos conquistar con nuestra marca de maquinaria amarilla JCB que ya suma más de 20 años en el país”, explicó Ricardo Nery, directivo LATAM de JCB.

Uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa está relacionado con el acompañamiento posterior a la adquisición de los equipos. Para las empresas que dependen de maquinaria pesada, una falla durante la ejecución de un proyecto puede afectar los tiempos de operación, por lo que contar con asistencia técnica y repuestos resulta determinante.



Mario Herrera, directivo de Divemotor, señaló que la operación “no se limita a introducir equipos al mercado” y que la representación incluye producto, repuestos, asesoría técnica y atención directamente en campo.

En ese sentido, Andes Maq dispone de repuestos JCB de alta rotación en la red de sucursales de Divemotor en Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga, Duitama, Pereira y Barranquilla. Para componentes de mayor tamaño también cuenta con despachos desde su centro de distribución ubicado en Zona Franca Bogotá.

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La compañía contempla, además, técnicos, herramientas especializadas y vehículos 4x4 para desplazarse hasta los lugares donde se encuentran los equipos trabajando. La intención es reducir los tiempos asociados a las reparaciones y facilitar que la maquinaria pueda regresar a sus labores.

La oferta disponible para el mercado colombiano incluye retroexcavadoras, excavadoras, manipuladores telescópicos y equipos de compactación, con aplicaciones que varían de acuerdo con las necesidades de cada sector.

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En construcción e infraestructura, estos equipos pueden estar vinculados con la ejecución de obras y la renovación de activos. En actividades agrícolas y mineras, las condiciones de trabajo plantean otros requerimientos relacionados con terrenos, cargas y jornadas de operación.

“Colombia tiene importantes necesidades y oportunidades de desarrollo. Nuestro objetivo es acompañar con JCB a los sectores productivos que hoy mueven la economía con equipos de trayectoria global”, indicó Jorge Bravo, gerente de Maquinaria Andes Maq.

La tecnología también ocupa un espacio dentro de la estrategia. JCB cuenta con LiveLink, una plataforma que permite obtener información relacionada con la ubicación y operación de las máquinas en tiempo real.

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Esta herramienta puede entregar a las empresas mayor visibilidad sobre sus activos y facilitar el seguimiento de aspectos relacionados con mantenimiento y funcionamiento. Para operaciones que dependen de la disponibilidad permanente de sus equipos, disponer de estos datos puede contribuir a identificar necesidades y planificar intervenciones.

De esta manera, la administración de maquinaria pesada avanza hacia modelos en los que el rendimiento del equipo se complementa con información para tomar decisiones sobre su operación y mantenimiento.

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JCB fue fundada en Inglaterra en 1945 y actualmente tiene presencia en más de 150 países, con una red superior a 600 distribuidores y un portafolio de más de 300 modelos. La compañía cuenta también con 24 plantas de producción y alrededor de 15.000 colaboradores a nivel mundial.

En Colombia, Andes Maq y Divemotor proyectan ampliar de manera progresiva la oferta, incrementar la disponibilidad de productos en diferentes ciudades e incorporar nuevas referencias en función del comportamiento de la demanda.

A esto se suma el desarrollo de alternativas relacionadas con eficiencia energética. JCB trabaja internacionalmente en tecnologías como motores de hidrógeno y líneas eléctricas, mientras continúa con el desarrollo de motores diésel orientados a mejorar el consumo y cumplir con las exigencias de emisiones de distintos mercados.

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“Queremos aportar una operación construida con una visión de largo plazo, donde la venta de maquinaria sea solo el comienzo de nuestra relación con el cliente”, concluyó Fran Benito, gerente Corporativo de Maquinaria.