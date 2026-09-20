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Cortocircuito habría provocado incendio en comando de Policía Antioquia en Medellín

Mientras el Cuerpo de Bomberos atendía la situación, la zona fue evacuada y acordonada por las autoridades. No se reportaron heridos.

Incendio en la Policía Antioquia.jpg
Incendio en comando de la Policía Antioquia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

Fuertes detonaciones al interior del comando de la Policía Antioquia en Medellín generaron inquietud en habitantes y transeúntes de esta zona del norte de la ciudad en la mañana de este domingo.

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Como consecuencia de la situación se generó una conflagración que fue atendida por parte de unidades del Cuerpo de Bomberos del distrito, mientras que las instalaciones de la fuerza pública, en inmediaciones del barrio El Volador, sobre la carrera 65, fueron evacuadas por seguridad.

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En diálogo con Blu Radio el coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía en el departamento, confirmó que la emergencia se derivó tras un cortocircuito al interior de una bodega del Grupo Antiexplosivos, lo que produjo la detonación de varios artefactos allí almacenados y que habían sido incautados en diferentes intervenciones.

"Tienen los protocolos de evacuación y demás para para evitar alguna novedad con el personal. Al momento están acordonando con Bomberos. Pero es un tema de de cortocircuito interno, descartado un atentado", sostuvo Muñoz.

En un comunicado la institución policial también indicó que no se registraron personas lesionadas ni víctimas fatales y tras finalizar la atención de la conflagración habrá una inspección al lugar para determinar daños a la infraestructura y otros bienes.

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