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Mandatarios antioqueños celebraron traslado de 'Firu' tras orden presidencial: llegará a Santander

Estando privado de la libertad, el cabecilla de las disidencias de alias 'Calarcá' sostenía videollamadas con otros criminales como alias ‘Primo Gay’.

Andrés Julián Rendón, alias Firu y Federico Gutiérrez.jpg
Andrés Julián Rendón, alias Firu y Federico Gutiérrez.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2026

La reciente determinación del Gobierno nacional y el Inpec frente al traslado de sitio de reclusión de Edgar de Jesús Orrego, alias ‘Firu’, cabecilla de las disidencias de ‘Calarcá’ en Antioquia, fue respaldado en las últimas horas por autoridades en el departamento.

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El gobernador Andrés Julián Rendón elogió la determinación del presidente Abelardo de la Espriella para ordenar el cambio de sitio de reclusión y extremar las medidas de seguridad contra este hombre que en los últimos días se conoció que mantenía comunicación desde la cárcel La Picota en Bogotá con alias ‘Primo Gay’, quien habría abandonado ese grupo armado para pasar a las filas del Clan del Golfo.

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Fue el mismo Rendón quien manifestó su rechazo a videos que se habían conocido en TikTok y videollamadas de este hombre aún estando en prisión.

"Valoramos mucho que el nuevo Gobierno nacional esté en la misma dirección que hemos planteado desde Antioquia, combatir con determinación y sin tregua a los bandidos. Las cárceles no pueden seguir siendo centro de operaciones ni lugar seguro para los criminales que tanto daño le han hecho al país", indicó.

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“Cuando el Estado se decide a enfrentar a los bandidos, nunca pierde. Si los criminales están ganando la partida, es porque el gobierno de turno es cómplice de ellos. Dos horas bastaron para poner en su sitio a ese delincuente”, dijo el presidente De la Espriella sobre la orden acatada por parte del Inpec que habría trasladado a ‘Firu’ desde la capital del país a un centro de reclusión en el departamento de Santander.

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De igual manera, el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez respaldó al jefe de Estado: “Maravilloso presidente”, escribió en su cuenta de X, también afirmando que este tipo de personas “se sentían muy protegidos en el gobierno anterior. Les llegó la hora”.

Las decisiones administrativas ocurren mientras las autoridades buscan establecer el paradero y las actividades recientes de alias ‘Primo Gay’. Uno de los cuatro integrantes del Clan del Golfo que en los últimos días se entregaron al Ejército en el municipio de Briceño, sostuvo que el delincuente habría llegado procedente del bando de alias ‘Calarcá’ con hombres y armamento que posteriormente fueron recibidos por ese grupo ilegal.

El sometido también indicó que el cambio de bando habría ocurrido en medio de las confrontaciones entre grupos armados y que, presuntamente, el Clan del Golfo le entregó una suma de dinero a ‘Primo Gay’ antes de enviarlo a otro lugar por seguridad para continuar con sus actividades delictivas.

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