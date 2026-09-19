Alerta por falta de contratos para bomberos en 2 municipios de Antioquia durante fenómeno de El Niño

En medio de la alerta por los estragos que está generando el fenómeno de El Niño, con el incremento de incendios forestales, y las recientes lluvias que se vienen registrando en las zonas del departamento que tienen más bajas temperaturas se sumó otro problema y es la falta de la legalización del contrato entre las Alcaldías y los cuerpos de bomberos voluntarios de los municipios de Heliconia y San Andrés de Cuerquia, en el Occidente y Norte de Antioquia, respectivamente.

La situación, como en años anteriores, genera controversia entre las partes: los cuerpos bomberiles argumentan que si no hay contrato no tienen cómo garantizar el pago de seguridad social y ARL a las unidades, mientras que los alcaldes de las localidades que se han visto afectadas dicen que mientras recaudan por la tasa bomberil por ejemplo 40 millones, el contrato podría ser de más de 200, quedando sin recursos si es un municipio de quinta o sexta categoría.

La directora del Dagran, Vanessa Paredes, defendió que pese a la falta de contratos en algunos municipios, los cuerpos de bomberos han acudido cuando se les necesita en las emergencias.

Por su parte, el abogado Jorge Nuñez Sarmiento, quien representa al cuerpo de bomberos de San Andrés de Cuerquia, defendió que en el municipio no se está garantizando un servicio eficaz y que pese a que el contrato suscrito con la Alcaldía en 2024 fue por 200 millones, los valores deben actualizarse para operar como se requiere.



El municipio perdió una acción popular en donde quedó demostrado que, pese a tener un cuerpo de bomberos voluntario, el municipio no aportaba ni garantizaba los 365 días el servicio de manera eficiente y eficaz. No prestarse a como dé lugar sin garantizar el mismo que sea eficiente y eficaz indicó el abogado

Desde la Junta Nacional de Bomberos aunque hay municipios antioqueños que no tienen recursos suficientes, no se puede confundir su condición de voluntarios con que hagan una labor gratuita.

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Según la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), el país cuenta con 864 cuerpos de bomberos, de los cuales el 3% del total son oficiales, mientras que los voluntarios constituyen el 92%.