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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Enviaron a la cárcel al presunto asesino de la suegra del cantante Pipe Calderón en Medellín

Enviaron a la cárcel al presunto asesino de la suegra del cantante Pipe Calderón en Medellín

Los hechos se registraron en un reconocido centro comercial del barrio El Poblado en el sur de la ciudad.

Capturado por el crimen de la suegra de Pipe Calderón.jpg
Capturado por el crimen de la suegra de Pipe Calderón.
Fiscalía General
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

La Fiscalía General de la Nación judicializó en las últimas horas a Felipe Arias Lerolle, alias ‘Nea Arias’, señalado como presunto responsable del homicidio de la suegra del cantante urbano Pipe Calderón, ocurrido el pasado 8 de mayo en el parqueadero de un centro comercial del barrio El Poblado, en Medellín.

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Según el ente acusador, la víctima, una mujer de 41 años, se movilizaba en un vehículo de alta gama cuando el procesado habría ingresado al automotor y la atacó con un arma de fuego, causándole la muerte.

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La investigación fue adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), quien estableció que el señalado habría salido del país y permanecido oculto en Panamá, con el propósito de evadir a las autoridades.

Arias Lerolle fue capturado el 17 de septiembre en el aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, por servidores de la Policía Nacional, con el apoyo de Migración Colombia, luego de ser expulsado de Panamá.

Tras su llegada al país, la Fiscalía lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Ambas conductas fueron consideradas agravadas por el ente investigador.

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Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados en su contra. Sin embargo, el juez ordenó que fuera cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanzan las actuaciones judiciales para esclarecer su presunta participación en el crimen.

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