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JEP absuelve a comerciante condenado por extorsiones de las Farc en Nariño, Antioquia

El hombre, dueño de una distribuidora en el corregimiento de Puerto Venus, había creado un sistema de remesas informal y terminó pagando 12 años en la cárcel.

Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).jpg
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Foto: JEP.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó sin efectos la condena que, en 2009, impuso a Javier de Jesús Cadavid Palacio por extorsión agravada y enriquecimiento ilícito de particulares, relacionados con una cuenta bancaria utilizada para recibir pagos atribuidos al Frente 47 de las Farc-EP.

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El comerciante era propietario de la Distribuidora Venus, en Puerto Venus, corregimiento de Nariño, Antioquia, una zona del Oriente lejano fuertemente golpeada por la violencia. Debido a las dificultades para transportar dinero, creó un sistema informal de remesas mediante consignaciones a una cuenta de HyR Distribuciones, para entregar efectivo a los familiares de habitantes de la zona.

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Sin embargo, según la investigación, alias 'Rojas' utilizó ese mecanismo para recibir recursos de extorsiones y enviaba a terceros a reclamar el dinero. La condena original relacionó el sistema con 64 millones de pesos denunciados por víctimas de Aguadas y Pácora.

Tras escuchar a exintegrantes de las extintas Farc-EP, revisar informes y valorar nuevamente las pruebas, la JEP concluyó que Cadavid no perteneció ni colaboró con esa guerrilla y que desconocía el uso ilícito de su sistema. Además, los excombatientes señalaron que el comerciante había sido víctima de desplazamiento, saqueos y un intento de secuestro contra uno de sus hijos.

Ana María Gallego, su abogada, afirmó en diálogo con BLU Radio que fueron revisados los testimonios de varios exjefes guerrilleros que negaron tener relación con Cadavid. Según la sentencia estos fueron Jesús Mario Arenas Rojas, alias Marcos; Hernán Gutiérrez Villada, alias Kadafi, quien fue comandante del Frente 47 y Rubén Darío Ortiz Giraldo, alias Moncholo, integrante de la dirección del Frente 47.

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"Los tres coinciden en negar que el señor tuviera algún tipo de relación con las FARC. Es más, todo lo contrario, Javier había sido víctima de las Farc. La desplazamiento de hurto de de sus mercancías en, tanto en carretera como en en un saqueo. En la toma de arboleda, Javier tenía también una tienda de barrotes ahí, y la saquearon en esa toma", destacó.

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Tras pasar 12 años y medio privado de la libertad injustamente, el comerciante ahora busca recuperar su buen nombre.

"A mí me parece muy interesante debate jurídico que se da sobre el tema de de la responsabilidad. Eso en palabras más simples es como, te vamos a condenar por un delito menor o vamos a como adecuar el fallo más a la realidad. No, a él lo terminan absolviendo completamente porque se considera que no hay ningún ninguna relevancia penal en las acciones de Javier, entonces no había nada más que la absolución", explicó.

La Subsección Quinta de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz determinó que sus actuaciones no tuvieron relevancia penal y lo absolvió completamente. La sentencia, emitida el 16 de septiembre de 2026, es de primera instancia y puede ser apelada por parte de las víctimas de extorsión.

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