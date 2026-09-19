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Piden ayudas para familias afectadas por desbordamiento de quebrada en Caracolí, Antioquia

La Alcaldía de Caracolí solicitó asistencia de autoridades departamentales para atender a las más de 30 familias damnificadas.

Lluvias en Caracolí, Antioquia.jpg
Lluvias en Caracolí, Antioquia.
Suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Mientras en gran parte del territorio colombiano las fuertes temperaturas causan incendios y afectan los cultivos de alimentos, en el Magdalena Medio antioqueño las lluvias y los fuertes vientos causaron graves daños como, por ejemplo, en el municipio de Caracolí.

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Según la información entregada por las autoridades, el desbordamiento de la quebrada La Reina ocasionó que cerca de 30 viviendas resultaron gravemente afectadas en el sector Arenales en donde, incluso, el agua cubrió las calles.

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La directora del Dagran, Vanessa Paredes, aseguró que desde Caracolí ya se hizo la solicitud formal para poder atender la emergencia que dejó a decenas de personas damnificadas.

Lluvias en Caracolí, Antioquia
Alcaldía de Caracolí

"En el caso de Caracolí, el alcalde sí hizo solicitud al Dagran para apoyo con ayuda humanitaria y con otros elementos que estamos en proceso de articulación con otras fundaciones y entidades sin ánimo de lucro", sostuvo.

Pero no fue la única situación en el Magdalena Medio antioqueño, ya que los fuertes vientos de los últimos días afectó a cerca de 50 viviendas en el municipio de Puerto Triunfo, en donde inmuebles quedaron destechados y con diversas afectaciones.

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De momento, se espera que lleguen rápidamente las ayudas humanitarias al municipio de Caracolí en donde la emergencia sobrepasó las capacidades de las instituciones locales.

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