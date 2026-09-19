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A la cárcel taxista señalado de robar y agredir sexualmente a pasajeras en Medellín

En medio de estos hechos el presunto victimario se habría apoderado de celulares, dinero y otros elementos avaluados en más de 12 millones de pesos.

Taxi Robo Bogotá
Taxi referencia.
Foto: FX Image
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2026

Las autoridades judiciales avanzaron en las últimas horas con la judicialización de un taxista señalado de graves delitos contra mujeres que tomaban sus servicios en horas de la madrugada.

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Se trata de Juan José Estrada Vélez, de 24 años, quien, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, estaría relacionado con cuatro hechos ocurridos entre el 7 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 y que tendrían un patrón similar.

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Según el expediente, las víctimas habrían abordado el taxi durante la noche y la madrugada y, una vez dentro del vehículo, Estrada presuntamente las amenazaba con un arma cortopunzante para apoderarse de sus pertenencias.

taxi-robo-cartagena.jpg
Taxi involucrado en robo a extranjero en Cartagena.
Foto: captura de pantalla video suministrado.

La Fiscalía señaló además que las mujeres habrían sido sometidas a agresiones sexuales y obligadas a entregar las claves de sus aplicaciones financieras, con las que el señalado delincuente habría intentado acceder al dinero disponible en sus cuentas para posteriormente abandonarlas en lugares apartados.

Entre los elementos hurtados en los cuatro casos se encuentran celulares y dinero en efectivo que superarían los 12 millones de pesos. Tras su detención, una fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata de Medellín le imputó los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado y agravado.

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El procesado no aceptó los cargos. Sin embargo, por solicitud del ente acusador, una juez de control de garantías ordenó que permaneciera privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza la investigación.

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