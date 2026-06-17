Así puede verificar si un taxi en Bogotá es seguro y confiable en menos de un minuto

Tomar un taxi en la calle puede ser una opción rápida para movilizarse, pero también implica algunos riesgos si no se verifica previamente la legalidad del vehículo.

Esta situación preocupa especialmente a las mujeres, quienes en muchos casos prefieren solicitar el servicio mediante aplicaciones para tener mayor información sobre el conductor y el recorrido.

Frente a esto, aunque la mayoría de los taxis que circulan en Bogotá operan de manera legal, las autoridades recomiendan confirmar algunos datos antes de iniciar el viaje.

De esta forma, los usuarios pueden asegurarse de que el vehículo está habilitado para prestar el servicio y conocer quién responde por él en caso de cualquier inconveniente.



Esta iniciativa hace parte de la Alcaldía de Bogotá y tiene el objetivo de cuidar la seguridad de los pasajeros y los conductores. El Distrito recordó que existe una herramienta gratuita que permite consultar la información oficial de los taxis en menos de un minuto.

¿Cómo verificar si un taxi es seguro y confiable en Bogotá?

Los ciudadanos pueden hacer la consulta a través de la plataforma “Movilidad a un clic”, una herramienta que permite revisar la información oficial de los vehículos de servicio público individual. Para hacerlo, hay que seguir el siguiente paso a paso:



Ingrese a la plataforma Movilidad a un clic.

Diríjase a la sección “Asesorías y consultas”.

Seleccione la opción “Servicio de taxi”.

Haga clic en “Consulta por placa o número de tarjeta de control”.

Ingrese los datos solicitados.

Mujer verificando los datos de un taxi en Bogotá. Foto: creada con IA, Blu Radio.

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Una vez hecha la búsqueda, la plataforma mostrará información como:



Propietario del vehículo.

Tarjeta de control.

Empresa a la que está afiliado el taxi.

Datos oficiales relacionados con la prestación del servicio.

Además, los usuarios podrán verificar otros aspectos importantes, entre ellos:



Vigencia del SOAT.

Estado de la revisión técnico-mecánica.

Empresa responsable del servicio.

Según la información del Distrito, esta consulta también permite identificar a qué empresa acudir y dónde presentar un reclamo en caso de que ocurra algún inconveniente durante el recorrido.

Las autoridades recomiendan hacer esta verificación antes de abordar un taxi tomado en la calle, ya que el proceso tarda menos de un minuto y puede brindar mayor tranquilidad al pasajero. Asimismo, invitan a los ciudadanos a usar esta herramienta de manera frecuente para viajar de forma más segura e informada por Bogotá.