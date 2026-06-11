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Persecución a taxista en Bogotá terminó con varios carros chocados: lo capturaron con drogas

La Policía fue alertada de que el taxi se desplazaba a gran velocidad por la avenida Caracas.

Persecución a taxista en centro de Bogotá
Persecución a taxista en centro de Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de jun, 2026

Una persecución policial en el centro de Bogotá terminó con la inmovilización de un taxi y el traslado de su conductor a una unidad judicial, luego de que, según las autoridades, fuera sorprendido conduciendo a alta velocidad y presuntamente bajo los efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Los hechos se registraron en la localidad de Los Mártires. De acuerdo con la información entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, las unidades fueron alertadas sobre un vehículo de servicio público que se desplazaba a gran velocidad por la avenida Caracas, situación que llevó a desplegar un operativo para detenerlo.

"Las unidades de policía son alertadas mediante llamado de la central de radio donde un vehículo tipo taxi se encontraba conduciendo en exceso de velocidad sobre la avenida Caracas. De manera inmediata se activa un plan candado logrando detener el vehículo sobre la avenida Calle Sexta. El taxi es inmovilizado y el conductor fue trasladado por protección, toda vez que se encontraba al parecer bajo los efectos de sustancias psicoactivas", explicó la coronel Paula.

Según el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, durante la persecución el conductor habría impactado varios vehículos antes de ser interceptado por los uniformados sobre la avenida Calle Sexta.

La oficial también confirmó que el hombre fue puesto a disposición de las autoridades competentes mientras se establece su estado mediante los exámenes respectivos.

"Este taxista se encuentra detenido hasta ahora en la URI de Puente Aranda, donde le están realizando las pruebas de alcoholimetría", agregaron.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto:

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