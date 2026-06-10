Así será la ley seca en Bogotá para la segunda vuelta de las elecciones

Pese a las criticas que recibió la Alcaldía de Bogotá en las elecciones de la primera vuelta presidencial por determinar el inicio de la ley seca desde el viernes, para la segunda no cambió la posición del Distrito y nuevamente funcionará bajo el mismo tiempo.

“Después de analizar lo sucedido el fin de semana de la primera vuelta de la elección presidencial, de cara a la segunda vuelta en Bogotá se ha tomado la decisión de mantener la ley seca desde las 06.00 p.m. del viernes 19 de junio hasta las 12.00 p.m. del lunes 22 de junio”, indicó el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, en su cuenta de X.

Ley seca en Bogotá. Foto: Alcaldía, archivo Blu Radio.

Quienes incumplan esta medida deberán enfrentar sanciones contempladas en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, además que esperan que ayude a que sea un fin de semana de orden en la ciudad para que se pueda vivir una jornada electoral en total tranquilidad.

“Sabemos que no es una decisión fácil, pero la tomamos teniendo en cuenta que el país enfrenta una elección compleja y es absolutamente necesario que todas las capacidades de la Policía y el Distrito estén enfocadas en garantizar un proceso electoral pacífico. Agradecemos a las y los bogotanos por su comprensión y compromiso: en este momento la prioridad es que las elecciones se desarrollen en paz”, añadió.



De igual forma, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para actuar con tolerancia, respeto y responsabilidad durante el fin de semana.