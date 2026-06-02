Alcaldía de Bogotá propone dar clases durante puentes festivos: estos estudiantes asistirían

Miles de estudiantes de colegios públicos de Bogotá verían afectados sus fines de semana de junio, incluso aunque estén en vacaciones. La Secretaría de Educación del Distrito dio a conocer una estrategia para recuperar el tiempo académico perdido debido a las jornadas de movilización y paro docente que tuvieron lugar entre marzo y abril de este año 2026.

La propuesta permitirá que las instituciones educativas oficiales programen actividades de reposición de clases durante días del mes de junio, entre ellos algunos sábados que coinciden con puentes festivos. La decisión tiene la intención de garantizar que los estudiantes puedan completar los contenidos y horas de aprendizaje que fueron afectados por las interrupciones en el calendario escolar.

Estudiantes deberán asistir a clases los fines de semana

La disposición está dirigida a los colegios oficiales de Bogotá que tuvieron afectaciones en sus jornadas académicas debido a la participación de docentes en movilizaciones realizadas durante los últimos meses.



De acuerdo con la secretaria de Educación, Julia Rubiano, la instrucción fue comunicada a rectores y rectoras de las instituciones distritales, quienes tendrán la responsabilidad de organizar los espacios de reposición de acuerdo con las necesidades de cada comunidad educativa.

"Todas las rectoras y rectores del Distrito recibieron ya la circular donde están las indicaciones y serán ellos quienes evalúen y definan con sus docentes los espacios de reposición de tiempo”, explicó Rubiano.

La decisión impactaría principalmente a los estudiantes que dejaron de recibir clases durante los días de cese de actividades. El objetivo es evitar vacíos en los procesos de aprendizaje y, de ese modo, asegurar que se cumpla el calendario académico establecido para el año 2026.

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Estudiantes en clase, referencia Foto: creada con IA Pexels

Alcaldía de Bogotá busca reponer el tiempo escolar

De acuerdo con lo confirmado por la Secretaría de Educación, antes de que se adoptara la decisión se realizaron varios intentos para concertar con la Asociación Distrital de Educadores (ADE) la forma de recuperar las jornadas perdidas.

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Sin embargo, tras seis espacios de diálogo sin acuerdos concretos, el Distrito decidió habilitar una nueva alternativa para avanzar en lo que sería la reposición del tiempo escolar.

De ese modo, la administración distrital indicó que las actividades se podrán programar entre el 3 y el 13 de junio de 2026. Dentro de ese periodo están incluidos los sábados 6 y 13 de junio, fechas que justamente coinciden con fines de semana en los que muchas familias pueden planear descansos o viajes.

Abrimos una nueva oportunidad para reponer el tiempo escolar afectado por las movilizaciones de marzo y abril. Rectoras y rectores podrán programar reposiciones en las fechas que anuncio en este video, pensando siempre en lo más importante: fortalecer los aprendizajes de niñas,… pic.twitter.com/r9nHdro95M — Julia Rubiano (@julrubiano) May 27, 2026

Jóvenes tendrían que estudiar durante algunos festivos

De acuerdo con la Secretaría de Educación, la prioridad es fortalecer los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes, especialmente de las instituciones donde las jornadas académicas fueron interrumpidas durante varias fechas.

Adicionalmente, además de beneficiar a los estudiantes con la recuperación de contenidos, la medida también abre la posibilidad para que los docentes que tuvieron descuentos salariales por ausentarse durante las movilizaciones puedan reponer el tiempo trabajado y gestionar el reintegro de esos recursos.

Así mismo, el ente distrital insiste en que serán los rectores quienes definan horarios y mecanismos de reposición, teniendo en cuenta las condiciones particulares de cada colegio. Con esta estrategia, el Distrito busca cerrar las brechas generadas por las jornadas de protesta y garantizar que los estudiantes cumplan con todas las horas académicas que exige la ley.