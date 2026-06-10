Familia confirma muerte del ciudadano costarricense Alejando Calderón: estaba desaparecido en Bogotá

El cuerpo de Alejandro Calderón ingresó el 30 de mayo a las instalaciones de Medicina Legal y, de acuerdo con varias fuentes consultadas, fue encontrado en un hostal del barrio La Favorita, en el centro de Bogotá. Asimismo, según confirmaron desde Medicina Legal, una de las primeras hipótesis del caso es que el ciudadano costarricense falleció a causa de un problema cardíaco, presuntamente provocado por el consumo de Viagra previo a un encuentro con una mujer en este hostal.

Entre tanto, tras confirmarse el hallazgo, la familia emitió un comunicado en el que confirmó la muerte de este hombre, quien había sido reportado como desaparecido desde el 29 de mayo en Bogotá.

“Con profundo dolor y el corazón destrozado, confirmamos que el cuerpo encontrado en Bogotá, Colombia, corresponde a Alejandro Calderón Hernández, conocido por todos como ‘Nano’. En este momento nos encontramos realizando los trámites y diligencias correspondientes junto a las autoridades”, concluye el comunicado.

Cabe recordar que, según la familia, Alejandro habría llegado a Colombia para comprar mercancía para su emprendimiento y no se tenía rastro de su paradero desde el pasado 29 de mayo, cuando salió del hotel donde se hospedaba en el centro de Bogotá.



Asimismo, según cuentan sus allegados, sus viajes a Colombia eran frecuentes y debía regresar a Costa Rica durante los primeros días de junio. Por ahora, de acuerdo con la familia, deberán adelantar los trámites de repatriación, ya que en su país natal permanece toda su familia.

Por ahora, está pendiente el dictamen oficial de Medicina Legal.